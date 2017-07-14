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15:47 (мск), источник: Интерфакс

Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы

Банку пришлось перенастраивать банкоматы.

Источник: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU — Сбербанк столкнулся с несколькими случаями сбыта фальшивых купюр через банкоматы, перенастроил некоторые устройства для защиты от такого мошенничества, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

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Он отметил, что ЦБ РФ получил информацию о таком виде мошенничества от ряда кредитных организаций, в том числе от Сбербанка. Случаи вброса фальшивых банкнот в банкоматы были зафиксированы в разных регионах, но в основном в Московском.

«Были так называемые “склейки”, где, условно, из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», — пояснил Кузнецов.

«Такие несколько случаев были зафиксированы. Этим риском, на самом деле, управляет ЦБ. У нас есть страхование от подобного рода случаев», — сказал он, отметив, что почти все поддельные купюры банк смог обменять в ЦБ.

По словам зампреда Сбербанка, основной вопрос здесь возникает к производителям банкоматов по настройке машиночитаемых признаков. «Мы оперативно связались с одним из таких производителей, в течение очень короткого времени договорились об уточнении этих настроек. По линии этого производителя проблема была полностью закрыта», — заявил Кузнецов. Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский в июне сообщил, что ЦБ отмечает рост сбыта фальшивых денег через банкоматы из-за несоблюдения требований к проверке машиночитаемых признаков.

Комментарии
1
Юрий Жданов
Как же надоели все эти оправдания. Не умеете или не хотите нечего делать Вам тут, а если замешаны в этой ситуации, то как говорил Жеглов: - Вор должен сидеть в тюрьме. У на все не так и не эдак, но виноватых нет! Сколько еще ждать?
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