Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU — Сбербанк столкнулся с несколькими случаями сбыта фальшивых купюр через банкоматы, перенастроил некоторые устройства для защиты от такого мошенничества, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что ЦБ РФ получил информацию о таком виде мошенничества от ряда кредитных организаций, в том числе от Сбербанка. Случаи вброса фальшивых банкнот в банкоматы были зафиксированы в разных регионах, но в основном в Московском.

«Были так называемые “склейки”, где, условно, из десяти купюр, разрезая их на десять частей, склеивая, появляется одна дополнительная купюра, которая заносится на счет карточки, а потом выдается наличными», — пояснил Кузнецов.

«Такие несколько случаев были зафиксированы. Этим риском, на самом деле, управляет ЦБ. У нас есть страхование от подобного рода случаев», — сказал он, отметив, что почти все поддельные купюры банк смог обменять в ЦБ.