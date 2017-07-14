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14:56 (мск), источник: Капитал

Аэропорт «Львов» подписал контракт с Ryanair, несмотря на снятие ряда требований компании, — гендиректор

Международный аэропорт «Львов» в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт.

Источник: Капитал

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская, передает Интерфакс-Украина.

«Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил “Борисполь” рассматриваются уже на последующие годы» — заявила Романовская в ходе брифинга.

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Речь в частности идёт о требованиях части прибыли, земли под гостиницу и т. д.

Напомним, что 10 июля Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок. В компании заявили, что аэропорт «Борисполь» встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины».

В «Борисполе» в свою очередь заявили, что лоукост выдвинул требования, которые невозможно выполнить. Кроме того, директор аэропорта Павел Рябикин сказал, что из-за ультиматума Ryanair «Борисполь» может понести убытки в 2 млрд грн.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян говорит, что руководство аэропорта «Борисполь» намеренно срывало сделку с Ryanair. Он также намерен инициировать увольнение руководителя аэропорта «Борисполь» Рябикина.

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