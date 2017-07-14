Аэропорт «Львов» подписал контракт с Ryanair, несмотря на снятие ряда требований компании, — гендиректор
Международный аэропорт «Львов» в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт.
Международный аэропорт «Львов» в ходе переговоров с авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но, тем не менее, заключил контракт.
Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская, передает
«Мы сняли несколько требований. В первый год они предлагают только базовый договор, все остальные требования, о которых говорил “Борисполь” рассматриваются уже на последующие годы» — заявила Романовская в ходе брифинга.
Речь в частности идёт о требованиях части прибыли, земли под гостиницу
Напомним, что 10 июля Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок. В компании заявили, что аэропорт «Борисполь» встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины».
В «Борисполе» в свою очередь заявили, что лоукост выдвинул требования, которые невозможно выполнить. Кроме того, директор аэропорта Павел Рябикин сказал, что
Министр инфраструктуры Владимир Омелян говорит, что руководство аэропорта «Борисполь» намеренно срывало сделку с Ryanair. Он также намерен инициировать увольнение руководителя аэропорта «Борисполь» Рябикина.