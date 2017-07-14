Резидентами ТОР «Тольятти» стали еще три компании
Резидентами территории опережающего развития «Тольятти» стали еще три компании, сообщила
Резидентами территории опережающего развития «Тольятти» стали еще три компании, сообщила
Комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла положительное решение в отношении ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА».
Таким образом, в ТОР вступили уже восемь предприятий, которые готовы предложить горожанам более 800 рабочих мест. Ранее статус резидента получили ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт».
Как отмечают в релизе, Тольятти находится в числе лидеров по количеству резидентов среди всех ТОРов страны, интерес компаний к самому большому моногороду растет, так как в Тольятти созданы самые привлекательные условия для развития и ведения бизнеса.
В первую очередь, это предоставление существенных налоговых льгот. Резиденты полностью освобождаются от налога на имущество и землю на 10 лет, налог на прибыль снижается до 2%, а страховые взносы с фонда оплаты труда — с 30 до 7,6%. Все это позволяет уменьшить затраты на запуск нового и расширение действующего производства до 30%.
Также потенциальные и действующие резиденты могут рассчитывать на административную поддержку региональных и муниципальных властей. Департаментом экономического развития города выстроена эффективная система взаимодействия с предпринимателями в формате «единого окна». Оказывается поддержка по подготовке
ООО «Сарди Пекеджинг» — организация производства картонных уголков в Тольятти. В рамках реализации данного проекта планируется открытие производства картонных уголков для защиты сгруппированной продукции от деформации и обеспечения целостности упаковки при транспортировке. Общая производительность производства 400 т в месяц. Поставка продукции на внутренний рынок и экспорт. Проект будет реализован на арендованных площадях по адресу: ул. Базовая, 22б. Предприятие создаст 44 рабочих места в Тольятти. Общая сумма инвестиций составит — 24 млн рублей.
ООО «БРАЙС» — организация производства твердосплавного осевого инструмента. Цель проекта — организация на территории Тольятти современного, отвечающего всем мировым стандартам производства твердосплавного осевого инструмента для нужд предприятий по всей России, занимающихся металлообработкой. Продукцией организации будет являться стандартные и специальные твердосплавные монолитные фрезы, предназначенные для обработки металлов, чугунов, титановых и
ООО «ЗЕТТА» — разработка отечественного многофункционального высокоэффективного электрического привода для транспортных средств общего и специального назначения. В рамках проекта будет разработан электропривод с уникальными конструктивными особенностями, обеспечивающими его превосходство по эксплуатационным характеристикам в сравнении с существующими аналогами. Электропривод может применяться в различных отраслях народного хозяйства, в частности в различных автоматизированных и роботизированных системах. Отдельное внимание заслуживает возможность адаптации и применение разрабатываемого привода в качестве тягового привода транспортных средств различного назначения. Инвестиционный проект будет реализован по адресу: ул. Новозаводская, 10-а. Общая стоимость проекта — 205 млн рублей. Количество рабочих мест — 23 человека.