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16:04 (мск), источник: Volga News

Резидентами ТОР «Тольятти» стали еще три компании

Резидентами территории опережающего развития «Тольятти» стали еще три компании, сообщила пресс-служба администрации Автограда.

Комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла положительное решение в отношении ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА».

Таким образом, в ТОР вступили уже восемь предприятий, которые готовы предложить горожанам более 800 рабочих мест. Ранее статус резидента получили ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «Металлист-Тольятти», ООО «ТОР ТЗПО» и ООО СП «Граниферт».

Как отмечают в релизе, Тольятти находится в числе лидеров по количеству резидентов среди всех ТОРов страны, интерес компаний к самому большому моногороду растет, так как в Тольятти созданы самые привлекательные условия для развития и ведения бизнеса.

В первую очередь, это предоставление существенных налоговых льгот. Резиденты полностью освобождаются от налога на имущество и землю на 10 лет, налог на прибыль снижается до 2%, а страховые взносы с фонда оплаты труда — с 30 до 7,6%. Все это позволяет уменьшить затраты на запуск нового и расширение действующего производства до 30%.

Также потенциальные и действующие резиденты могут рассчитывать на административную поддержку региональных и муниципальных властей. Департаментом экономического развития города выстроена эффективная система взаимодействия с предпринимателями в формате «единого окна». Оказывается поддержка по подготовке бизнес-плана и всей необходимой для подачи заявки документации «под ключ». Отметается, что весь процесс от момента подачи заявок до включения организации в список резидентов занимает 18−20 рабочих дней.

ООО «Сарди Пекеджинг» — организация производства картонных уголков в Тольятти. В рамках реализации данного проекта планируется открытие производства картонных уголков для защиты сгруппированной продукции от деформации и обеспечения целостности упаковки при транспортировке. Общая производительность производства 400 т в месяц. Поставка продукции на внутренний рынок и экспорт. Проект будет реализован на арендованных площадях по адресу: ул. Базовая, 22б. Предприятие создаст 44 рабочих места в Тольятти. Общая сумма инвестиций составит — 24 млн рублей.

ООО «БРАЙС» — организация производства твердосплавного осевого инструмента. Цель проекта — организация на территории Тольятти современного, отвечающего всем мировым стандартам производства твердосплавного осевого инструмента для нужд предприятий по всей России, занимающихся металлообработкой. Продукцией организации будет являться стандартные и специальные твердосплавные монолитные фрезы, предназначенные для обработки металлов, чугунов, титановых и никеле-хромовых сплавов, а также не содержащих железа (алюминий и его сплавы, медные сплавы) Производство планируется организовать на арендуемых площадях по адресу: ул. Ломоносова, 57 литер А. В рамках проекта будет создано — 23 рабочих места. Общая стоимость проекта 200 млн рублей.

ООО «ЗЕТТА» — разработка отечественного многофункционального высокоэффективного электрического привода для транспортных средств общего и специального назначения. В рамках проекта будет разработан электропривод с уникальными конструктивными особенностями, обеспечивающими его превосходство по эксплуатационным характеристикам в сравнении с существующими аналогами. Электропривод может применяться в различных отраслях народного хозяйства, в частности в различных автоматизированных и роботизированных системах. Отдельное внимание заслуживает возможность адаптации и применение разрабатываемого привода в качестве тягового привода транспортных средств различного назначения. Инвестиционный проект будет реализован по адресу: ул. Новозаводская, 10-а. Общая стоимость проекта — 205 млн рублей. Количество рабочих мест — 23 человека.

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