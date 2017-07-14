В Ростове ремонт моста на проспекте Стачки пообещали закончить к 1 сентября

Ремонтные работы производятся в три этапа, на каждом из которых, закрывается для движения третья часть сооружения. Практически все виды работ выполняются вручную — на объекте круглосуточно работают более 30 специалистов, задействовано 5 единиц техники. Сегодня полностью завершили работы по первому этапу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Выполнен ремонт железобетонной плиты сооружения, полностью заменена гидроизоляция проезжей части и тротуаров, выполнено устройство выравнивающего и защитного слоев бетона, заменен асфальтобетон на тротуарах», — уточняется в сообщении.

Как рассказал заместитель директора МКУ «ДИСОТИ» Сергей Кондратенко, путепровод построили в 1949 году и из-за отсутствия дренажной системы и системы водоотвода на путепроводе были постоянные разрушения. Сейчас эта проблема будет решена.

«Выполняется устройство дренажной системы и системы водоотвода с мостового полотна для предотвращения образования дефектов покрытия», — отметил он.

Переход к третьему этапу планируется совершить к 1 августа. По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева работы ведутся с опережением графика и для движения объект будет открыт к 1 сентября.