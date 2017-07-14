В Ростове ремонт моста на проспекте Стачки пообещали закончить к 1 сентября
Администрация
Администрация
Ремонтные работы производятся в три этапа, на каждом из которых, закрывается для движения третья часть сооружения. Практически все виды работ выполняются вручную — на объекте круглосуточно работают более 30 специалистов, задействовано 5 единиц техники. Сегодня полностью завершили работы по первому этапу. Об этом сообщает
«Выполнен ремонт железобетонной плиты сооружения, полностью заменена гидроизоляция проезжей части и тротуаров, выполнено устройство выравнивающего и защитного слоев бетона, заменен асфальтобетон на тротуарах», — уточняется в сообщении.
Как рассказал заместитель директора МКУ «ДИСОТИ» Сергей Кондратенко, путепровод построили в 1949 году и
«Выполняется устройство дренажной системы и системы водоотвода с мостового полотна для предотвращения образования дефектов покрытия», — отметил он.
Переход к третьему этапу планируется совершить к 1 августа. По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева работы ведутся с опережением графика и для движения объект будет открыт к 1 сентября.
Как сообщали Юга.ру, отремонтированная часть моста Стачки была открыта 1 июля. Капитальный ремонт объекта стартовал в начале мая. В связи с началом ремонтных работ движение транспорта ранее было ограничено на участке от улицы Портовой до площади 5-го Донского корпуса. Средства на ремонт в размере 50 млн рублей были направлены из федерального, областного и городского бюджета.