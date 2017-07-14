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16:27 (мск), источник: Volga News

Фонд капитального ремонта Самарской области усилил работу с должниками

Региональный фонд капитального ремонта наращивает объемы претензионно-исковой работы со злостными неплательщиками.

Сумма выплат по находящимся на рассмотрении судов и готовящимся к направлению в судебные инстанции требования превышает 200 миллионов рублей.

В 2017 году в отношении должников — физических и юридических лиц отправлено более 150 тыс. досудебных претензий и исковых заявлений. Также продолжается работа по начислению пени за несвоевременную и неполную уплату взносов на капитальный ремонт.

В адрес жителей Самарской области направили 16 тыс. исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму более 115 млн рублей, из которых более 52 млн рублей взыскано. В адрес юридических лиц направлено 2796 претензий, а также 365 исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. По результатам проведенной исковой деятельности взыскано свыше 180 млн рублей. По данным решениям неплательщики выплачивают также и судебные издержки.

За июнь Фонд капитального ремонта направил 1566 исполнительных документов на сумму 12 млн рублей, из них исполнено 1052 на сумму 7,8 млн рублей.

Кроме того, Фонд капитального ремонта перешел на ускоренную процедуру судебного взыскания. В рамках Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» ст. 8 требования направляются напрямую в банки, Пенсионный фонд и иные организации для списания долга со счета неплательщика. Помимо этого, Регоператор разработал законодательную инициативу ограничения предоставления услуг МФЦ при наличии задолженности по взносам.

В Фонде капремонта отмечают, что планы ремонтов рассчитаны исходя из собираемости взносов. Без этого своевременное выполнение работ затруднительно. И собственники должны четко осознавать, что взносы на капремонт должны вноситься не по желанию, а по закону — с каждого жилого и нежилого помещения. Фонд капитального ремонта призывает собственников как физических, так и юридических лиц добровольно и своевременно оплачивать квитанции за капитальный ремонт во избежание судебных тяжб. Долги за капитальный ремонт накладывают запрет на сделки с недвижимостью — продажу и дарение, ограничение на выезд заграницу. Также за долги начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, начисленные на всю сумму задолженности.

Если у собственника есть долг с 1 августа 2014 года (с начала выставления платежей на капитальный ремонт), то пени будут начислены за весь период на всю сумму задолженности. Например, в квартире площадью 40 кв. м. при максимальном тарифе, который составляет по Самарской области 6,27 рублей за кв. м., она будет составлять 9 копеек в день. Пеня начисляется за каждый день просрочки.

Для тех, кто не может погасить весь долг сразу, Фонд капитального ремонта предоставляет рассрочку.

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