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16:36 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области построят завод по производству коксов

На бизнес-саммите подпишут соглашение о строительстве завода по переработке тяжелых нефтяных остатков.

Завод по производству коксов, дизельного топлива и бензинов построят в Нижегородской области, соответствующее соглашение будет подписано между правительством Нижегородской области и НПП «Макстон-Дзержинск» в рамках VI бизнес-саммита.

По словам министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерины Пивоваровой, соглашение предусматривает строительство завода по переработке тяжелых нефтяных остатков с выпуском специальных коксов для атомной, электродной и металлургической промышленности. Также предприятие будет производить дизельное топливо и бензины стандарта «Евро-5».

«Объем инвестиций по проекту — более 5 млрд рублей. На заводе планируется создать 300 новых рабочих мест», — сообщила Екатерина Пивоварова.

Напомним, что VI Международный бизнес-саммит пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 сентября 2017 года.

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