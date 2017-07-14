В Нижегородской области построят завод по производству коксов
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Завод по производству коксов, дизельного топлива и бензинов построят в Нижегородской области, соответствующее соглашение будет подписано между правительством Нижегородской области и НПП «Макстон-Дзержинск» в рамках VI
По словам министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерины Пивоваровой, соглашение предусматривает строительство завода по переработке тяжелых нефтяных остатков с выпуском специальных коксов для атомной, электродной и металлургической промышленности. Также предприятие будет производить дизельное топливо и бензины стандарта «Евро-5».
«Объем инвестиций по проекту — более 5 млрд рублей. На заводе планируется создать 300 новых рабочих мест», — сообщила Екатерина Пивоварова.
Напомним, что VI Международный