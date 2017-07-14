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18:17 (мск), источник: УНИАН

В Siemens отреагировали на информацию о возможном выходе из России

В компании Siemens заявили, что не комментируют спекуляции СМИ о возможности выхода немецкого концерна из российской компании «Интеравтоматика».

Источник: УНИАН

«Мы говорили, что мы рассмотрим дальнейшие последствия. Это было в нашем заявлении, поэтому дальнейшие спекуляции я не могу комментировать», — сказал РИА Новости пресс-секретарь компании Филипп Энч, добавив, что содержащиеся в статье Wirtschaftswoche высказывания являются «интерпретацией автора статьи».

Ранее газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники сообщила, что немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании «Интеравтоматика», которая, по данным агентства Рейтер, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму.

По данным издания, президент Siemens AG Джо Кэзер также обдумывает выход из дочерней компании ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», в которой Siemens контролирует 65%.

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