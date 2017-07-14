Названа сумма ущерба за залповые выбросы на Тенгизе

«Завершила свою работу специальная комиссия, расследовавшая причины и последствия выброса на Тенгизском месторождении. Ущерб, нанесенный экологии, определен в размере 176,9 млн тенге. Также компания ТОО “Тенгизшевройл” будет оштрафована на 169 млн тенге. Областной департамент экологии направил результаты работы специалистов в ТШО. В течение месяца по закону компания должна будет выплатить суммы ущерба и штрафа. Если этого добровольно сделано не будет — дело передается в суд», — сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» главный экологический инспектор Атырауской области Канат Калмахан.