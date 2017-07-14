Названа сумма ущерба за залповые выбросы на Тенгизе
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Назван ущерб, нанесенный экологии залповым выбросом газа на Тенгизском месторождении, произошедшем 30 мая этого года, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Назван ущерб, нанесенный экологии залповым выбросом газа на Тенгизском месторождении, произошедшем 30 мая этого года, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Завершила свою работу специальная комиссия, расследовавшая причины и последствия выброса на Тенгизском месторождении. Ущерб, нанесенный экологии, определен в размере 176,9 млн тенге. Также компания ТОО “Тенгизшевройл” будет оштрафована на 169 млн тенге. Областной департамент экологии направил результаты работы специалистов в ТШО. В течение месяца по закону компания должна будет выплатить суммы ущерба и штрафа. Если этого добровольно сделано не будет — дело передается в суд», — сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» главный экологический инспектор Атырауской области Канат Калмахан.
Напомним, выброс газа на Тенгизе произошел 30 мая на комплексной технологической линии завода второго поколения. Причиной стало внезапное отключение электроэнергии.
Работники, находившиеся на участке, были незамедлительно эвакуированы в безопасные места. Случаев отравления, получения травм людьми или розлива нефти не зафиксировано.