Путин сообщил о намерении властей не допустить роста цен на бензин
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского
Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского
По его словам, это связано, в том числе с внешней конъюнктурой на этот вид топлива.
«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены
«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы… Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики в целом», — заявил Владимир Путин.
В июне по статистике ЦДУ ТЭК средние цены на АЗС повысились на все виды нефтепродуктов, тенденция роста сохраняется три недели подряд. С 18 по 25 июня АИ-92 подорожал на 0,16% до 37,46 руб./л, АИ-95 — на 0,12% до 40,16руб./л.