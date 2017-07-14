Путин сообщил о намерении властей не допустить роста цен на бензин

Источник: AP 2017

По его словам, это связано, в том числе с внешней конъюнктурой на этот вид топлива.

«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый “железный занавес”», — цитирует президента «РИА Новости». Президент отметил, что цены на бензин в России и так ниже, чем в ряде государств, что ведет к тому, что топливо вывозится за границу.

Кроме того, президент сказал, что власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены.

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы… Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики в целом», — заявил Владимир Путин.