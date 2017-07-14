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22:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Путин сообщил о намерении властей не допустить роста цен на бензин

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината объяснил, почему несмотря на то, что Россия является одним из ведущих нефтедобывающих государств, на фоне снижения цен на нефть в мире, цены на бензин в России растут.

Источник: AP 2017

По его словам, это связано, в том числе с внешней конъюнктурой на этот вид топлива.

«Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый “железный занавес”», — цитирует президента «РИА Новости». Президент отметил, что цены на бензин в России и так ниже, чем в ряде государств, что ведет к тому, что топливо вывозится за границу.

Кроме того, президент сказал, что власти не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены.

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы… Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики в целом», — заявил Владимир Путин.

В июне по статистике ЦДУ ТЭК средние цены на АЗС повысились на все виды нефтепродуктов, тенденция роста сохраняется три недели подряд. С 18 по 25 июня АИ-92 подорожал на 0,16% до 37,46 руб./л, АИ-95 — на 0,12% до 40,16руб./л.

Комментарии
19
в н
А где рост зарплат вслед за ростом цен на бензин-если уж придерживаться цен на бензин с соседними странами, то почему так скромно умалчиваем о соотношении зарплат с соседними странами. Почему у нас зарплаты в несколько раз ниже ,чем в соседних странах?
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Sergey Sergey
Да как то от него, ничего иного и не ожидал. Одни и те же сказки, один и тот же лепет. Уже второе десятилетие подряд.
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Леонид Барковский
У нас вообще бензин делают, видимо не из нефти, а из налогов и акцизов. Какое уж тут снижение? Чтобы казна пострадала?
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