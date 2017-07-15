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00:07 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт: отказов от туров в Египет пока не наблюдается

КАИР, 14 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Массового отказа иностранцев от забронированных туров в Египет из-за произошедшего инцидента пока не наблюдается, сообщил РИА Новости эксперт в области туризма, владелец туристической компании Иссам Али.

Источник: РИА Новости

В пятницу неизвестный с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения. Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием.

«Мы надеемся, что этот инцидент не повлияет на потоки иностранных туристов в Хургаду. До настоящего момента процесс бронирования в гостиницах осуществляется в нормальном режиме, не было информации об аннулировании брони в связи с инцидентом», — сказал собеседник агентства.

По мнению Иссама Али, пока неизвестны мотивы преступника и сложно оценить возможное влияние инцидента на туристический сектор.

При этом он отметил, что в последнее время туротрасль пошла на поправку. Али пояснил, что уровень заполняемости отелей Хургады достигал 88%.

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