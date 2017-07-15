Эксперт: отказов от туров в Египет пока не наблюдается

Источник: РИА Новости

В пятницу неизвестный с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения. Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием.

«Мы надеемся, что этот инцидент не повлияет на потоки иностранных туристов в Хургаду. До настоящего момента процесс бронирования в гостиницах осуществляется в нормальном режиме, не было информации об аннулировании брони в связи с инцидентом», — сказал собеседник агентства.

По мнению Иссама Али, пока неизвестны мотивы преступника и сложно оценить возможное влияние инцидента на туристический сектор.