С сегодняшнего дня в Киеве дорожает проезд в транспорте
Стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен.
Стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен.
В Киеве, с субботы, 15 июля, подорожал проезд в общественном транспорте. По распоряжению Киевской городской государственной администрации, новые цены на проезд введены для метрополитена, а также для всех видов столичного наземного общественного транспорта.
Согласно документу, стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулерах) — 4 гривни.
Проезд льготных категорий граждан будет осуществляться согласно требованиям законодательства Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июля повысится цена проезда в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП «Киевпаcтранс». Стоимость проезда в муниципальных маршрутных таксомоторах повысится на 1 гривну.