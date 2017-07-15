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07:16 (мск), источник: 112.ua

С сегодняшнего дня в Киеве дорожает проезд в транспорте

Стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен.

В Киеве, с субботы, 15 июля, подорожал проезд в общественном транспорте. По распоряжению Киевской городской государственной администрации, новые цены на проезд введены для метрополитена, а также для всех видов столичного наземного общественного транспорта.

Согласно документу, стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулерах) — 4 гривни.

Проезд льготных категорий граждан будет осуществляться согласно требованиям законодательства Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июля повысится цена проезда в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП «Киевпаcтранс». Стоимость проезда в муниципальных маршрутных таксомоторах повысится на 1 гривну.

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