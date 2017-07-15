Инвесторы из Италии готовы приехать в ЗКО
Встреча была организована в рамках реализации поручения Главы государства Н. Назарбаева о необходимости привлечения в республику инвестиций.
Встреча была организована в рамках реализации поручения Главы государства Н. Назарбаева о необходимости привлечения в республику инвестиций.
Итальянские бизнесмены заинтересовались инвестиционными возможностями
Презентация потенциала промышленности и перспектив
Во встрече бизнесменов двух стран, проведенной с целью привлечения инвестиций в
А. Кульгинов подчеркнул существенный интерес иностранных компаний к инвестированию в ЗКО. Примерами этого служит предприятие по производству
Аким области пригласил заинтересованные итальянские компании посетить Всемирную выставку «ЭКСПО-2017» в г. Астане, а также традиционный форум «WestKazInvest-2017» в г. Уральске, где иностранным компаниям будет представлена площадка для встречи с казахстанскими производителями по обсуждению возможностей создания новых совместных предприятий и производств в ключевых секторах экономики. Пользуясь случаем, представители акимата ЗКО предложили итальянским компаниям участие в развитии индустриальной зоны — проекта, реализуемого при содействии КПО, который должен стать локомотивом развития машиностроительного подкластера. После форума состоялись личные встречи А. Кульгинова с руководителями итальянских компаний, по итогам которых потенциальные инвесторы изъявили желание посетить ЗКО для более детального изучения
Стоит отметить, что в 2016—2017 гг. при поддержке акимата ЗКО проводится существенная работа по модернизации отечественных производств в рамках государственных и отраслевых программ и уже введены в строй новые производства. Среди них: изготовление электрощитового оборудования под мировой маркой «ABB» на базе Уральского трансформаторного завода, выпуск моторных топлив экологического класса «Евро-5» на базе АО «Конденсат», модернизация производственных цехов и расширение линейки производства полимерных труб Уральской