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08:57 (мск), источник: Zakon.kz

Инвесторы из Италии готовы приехать в ЗКО

Встреча была организована в рамках реализации поручения Главы государства Н. Назарбаева о необходимости привлечения в республику инвестиций.

Источник: Zakon.kz

Итальянские бизнесмены заинтересовались инвестиционными возможностями Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Презентация потенциала промышленности и перспектив Западно-Казахстанского региона как центра машиностроительного подкластера прошла в рамках форума в Торгово-промышленной палате Милана, в котором приняли участие представители акимата ЗКО, компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» и Итало-Казахстанской торговой палаты. Встреча была организована в рамках реализации поручения Главы государства Н. Назарбаева о необходимости привлечения в республику инвестиций. Руководство Западно-Казахстанской области предложило руководителям крупнейших итальянских промышленных предприятий, работающих в сфере инжиниринга и производства оборудования для нефтегазовой отрасли, сотрудничество по созданию совместных предприятий.

Во встрече бизнесменов двух стран, проведенной с целью привлечения инвестиций в Западно-Казахстанскую область, принял участие аким региона Алтай Кульгинов. Он уделил особое внимание привлечению итальянских инвестиций в агропромышленный комплекс для обеспечения сельхозпродукцией западного региона РК и увеличения объема экспорта продовольственных товаров в страны ЕАЭС и ЕС, отметив наличие преференций, которые предоставляются для иностранных инвесторов.

А. Кульгинов подчеркнул существенный интерес иностранных компаний к инвестированию в ЗКО. Примерами этого служит предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции, строительство тепличного хозяйства, возведение нового гостиничного комплекса для обеспечения нужд быстрорастущего региона и приграничных регионов России.

Аким области пригласил заинтересованные итальянские компании посетить Всемирную выставку «ЭКСПО-2017» в г. Астане, а также традиционный форум «WestKazInvest-2017» в г. Уральске, где иностранным компаниям будет представлена площадка для встречи с казахстанскими производителями по обсуждению возможностей создания новых совместных предприятий и производств в ключевых секторах экономики. Пользуясь случаем, представители акимата ЗКО предложили итальянским компаниям участие в развитии индустриальной зоны — проекта, реализуемого при содействии КПО, который должен стать локомотивом развития машиностроительного подкластера. После форума состоялись личные встречи А. Кульгинова с руководителями итальянских компаний, по итогам которых потенциальные инвесторы изъявили желание посетить ЗКО для более детального изучения бизнес-возможностей региона.

Стоит отметить, что в 2016—2017 гг. при поддержке акимата ЗКО проводится существенная работа по модернизации отечественных производств в рамках государственных и отраслевых программ и уже введены в строй новые производства. Среди них: изготовление электрощитового оборудования под мировой маркой «ABB» на базе Уральского трансформаторного завода, выпуск моторных топлив экологического класса «Евро-5» на базе АО «Конденсат», модернизация производственных цехов и расширение линейки производства полимерных труб Уральской торгово-промышленной компании с установкой передового немецкого оборудования.

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