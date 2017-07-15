Таможня выявила 66 незаконных норковых шуб в одном из магазинов Иркутска

Сотрудники таможни Иркутска в одном из торговых павильонов города выявили 66 нелегальных норковых шуб из Китая и арестовали всю партию. Бизнесмен, не желая нести значительные убытки, заплатил пошлины и налоги на сумму 766 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.

Предприниматель при проверке предъявил на 66 шуб маркировку КИЗ, но не смог предоставить документы, подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза из-за рубежа.

«Не желая нести значительные убытки, предприниматель предпочел продекларировать арестованный товар на 766 тысяч рублей. В противном случае, арестованный товар подлежал бы изъятию и обращению в федеральную собственность», — сообщила начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Татьяна Катрухина.