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08:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Таможня выявила 66 незаконных норковых шуб в одном из магазинов Иркутска

Предприниматель во избежание убытков продекларировал товар на 766 тысяч рублей.

Сотрудники таможни Иркутска в одном из торговых павильонов города выявили 66 нелегальных норковых шуб из Китая и арестовали всю партию. Бизнесмен, не желая нести значительные убытки, заплатил пошлины и налоги на сумму 766 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.

Предприниматель при проверке предъявил на 66 шуб маркировку КИЗ, но не смог предоставить документы, подтверждающие легальность ввоза товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза из-за рубежа.

«Не желая нести значительные убытки, предприниматель предпочел продекларировать арестованный товар на 766 тысяч рублей. В противном случае, арестованный товар подлежал бы изъятию и обращению в федеральную собственность», — сообщила начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Татьяна Катрухина.

Справка: По действующему законодательству каждое изделие из натурального меха, находящееся в торговом обороте на территории РФ, подлежит обязательной маркировке специальным идентификационным знаком (КИЗ), содержащим встроенную радиочастотную метку. Оператором информационного ресурса маркировки является Федеральная налоговая служба. При этом легальность товара должна быть подтверждена не только наличием КИЗов, но и документами, подтверждающими уплату таможенных платежей. Маркировка обязательна для всех участников оборота товаров, за исключением физических лиц, которые осуществляют ввоз меховых изделий на территорию России для личного пользования.

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