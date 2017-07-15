Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Путин устроит «разбор полетов» из-за проблем с ледоколом - СМИ
Катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
8Хрупкие льды Антарктиды
12:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Отключен второй энергоблок Южно-Украинской АЭС

По данным оператора украинских АЭС, компании «Энергоатом», третий энергоблок АЭС работает в заданном режиме, на первом энергоблоке продолжается плановый ремонт.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Отключен от энергосети для проведения планового ремонта второй энергоблок Южно-Украинской АЭС, сообщает пресс-служба оператора украинских АЭС, компании «Энергоатом».

«Пятнадцатого июля 2017 года в 02.39 в соответствии с предварительной заявкой энергоблок № 2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта», — говорится в сообщении.

По данным компании, третий энергоблок работает в заданном режиме, на первом энергоблоке продолжается плановый ремонт.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

Напомним, 5 июля четвертый энергоблок Ровенской АЭС был отключен от энергосети для проведения планового ремонта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»
В РФ рассказали об изменении требований сирийской оппозиции
«ЕР» предложила отделить производство вина от другого алкоголя
Минобороны объявило о завершении весеннего призыва
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
СМИ узнали, где прятали оружие исполнители терактов в Париже
В ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан в Египте
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь