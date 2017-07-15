Отключен второй энергоблок Южно-Украинской АЭС
По данным оператора украинских АЭС, компании «Энергоатом», третий энергоблок АЭС работает в заданном режиме, на первом энергоблоке продолжается плановый ремонт.
По данным оператора украинских АЭС, компании «Энергоатом», третий энергоблок АЭС работает в заданном режиме, на первом энергоблоке продолжается плановый ремонт.
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Отключен от энергосети для проведения планового ремонта второй энергоблок
«Пятнадцатого июля 2017 года в 02.39 в соответствии с предварительной заявкой энергоблок № 2
По данным компании, третий энергоблок работает в заданном режиме, на первом энергоблоке продолжается плановый ремонт.
Напомним, 5 июля четвертый энергоблок Ровенской АЭС был отключен от энергосети для проведения планового ремонта.