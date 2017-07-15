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14:34 (мск), источник: КрымPress

Спецкомиссия ФАС отправится в Крым бороться с завышением цен в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отправит в Крым специальную комиссию, которая совместно с местными властями будет бороться с завышением цен в магазинах.

Спецкомиссия проверит ценники в магазинах на предмет завышения, но на быстрый эффект ведомство не рассчитывает, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Сделали совместную комиссию, которая занимается тем, что ходит по торговым сетям, проверяет по закону “О торговле”. И гречку эту несчастную, которой, по-моему, все уже наелись этой гречкой здесь в ФАСе уже вот так, но тем не менее, мы продолжаем эту работу, — сообщил И. Артемьев в интервью телеканалу “Россия 24”. — Когда картошка стоит 60 рублей в Севастополе — это уже полный перебор. И мы, конечно, сейчас отправим туда специальную инспекцию, которая смотрит на предмет ценовых сговоров, картелизации, в том числе связей самой власти с предпринимательским пулом, причем в виде сговоров».

Он заявил, что «работа эта ведется, но ожидать, что она даст такой быстрый эффект, не удастся».

«Даже если мы найдем эти картели, пройдут судебные процессы, все равно пройдет большое количество времени, прежде чем ситуация стабилизируется», — отметил глава ФАС.

Вопрос высоких цен, на его взгляд, не имеет прямой связи с показателями, связанными с оторванностью от материковой части России.

«Сейчас говорят, что переправа виновата в высоких ценах. Слушайте, прекратите про эту переправу говорить, у вас крымчанин получает в месяц 15 тыс. рублей, у вас уровень заработной платы в Крыму настолько ниже, чем в Москве, что эта переправа давно уже вам компенсирована тем, что вы можете платить низкую зарплату. Это тоже неправильно, но по факту происходит», — заявил И. Артемьев.

По его словам, в Крыму удалось стабилизировать цены на бензин и стройматериалы. Но лишь «частично» — «монопольная составляющая велика».

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