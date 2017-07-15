«Грузинские авиалинии» прокомментировали решение Минтранса РФ по рейсам

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что ведомство ограничило полеты авиакомпании «Грузинские авиалинии» из Тбилиси в Москву, так как Тбилиси не согласовал полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта Жуковский в Грузию.

«Тема Жуковского аэропорта — это вообще отдельная тема. Разногласия появились из-за того, что мы считаем, что Жуковский аэропорт является тем же московским аэропортом и он ничем от него не отличается. Второе, по поводу данного аэропорта никакие переговоры между авиакомпаниями не проводились, и третье — на разногласия по поводу аэропорта Жуковский российская сторона уже ответила нам отказом осуществлять рейсы в направление Казани», — заявил РИА Новости Давиташвили.

По его словам, Москвой и Тбилиси уже давно согласовано количество рейсов, которые должны выполнять авиакомпании обеих стран.

Давиташвили сообщил, что согласно договору обе стороны должны выполнять по 21 рейсу в неделю.