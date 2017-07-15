Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Трамп рассказал, что было бы с США, если бы победила Клинтон
СМИ: 30-летняя Самбурская сделала откровенные фото
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
25Юбилей Харрисона Форда
14:44 (мск), источник: РИА Новости

«Грузинские авиалинии» прокомментировали решение Минтранса РФ по рейсам

ТБИЛИСИ, 15 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Генеральный директор «Грузинских авиалиний» Гиви Давиташвили считает, что вопрос в связи с аэропортом Жуковский не может быть главной причиной ограничения российской стороной рейсов Тбилиси-Москва.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что ведомство ограничило полеты авиакомпании «Грузинские авиалинии» из Тбилиси в Москву, так как Тбилиси не согласовал полеты российской авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного аэропорта Жуковский в Грузию.

«Тема Жуковского аэропорта — это вообще отдельная тема. Разногласия появились из-за того, что мы считаем, что Жуковский аэропорт является тем же московским аэропортом и он ничем от него не отличается. Второе, по поводу данного аэропорта никакие переговоры между авиакомпаниями не проводились, и третье — на разногласия по поводу аэропорта Жуковский российская сторона уже ответила нам отказом осуществлять рейсы в направление Казани», — заявил РИА Новости Давиташвили.

По его словам, Москвой и Тбилиси уже давно согласовано количество рейсов, которые должны выполнять авиакомпании обеих стран.

Давиташвили сообщил, что согласно договору обе стороны должны выполнять по 21 рейсу в неделю.

«Именно поэтому решение российской стороны было для нас неожиданным… вопрос конкуренции может быть одной из причин принятия такого решения, это скорее всего часть российской политики. Мы, представители авиакомпаний, смотрим на это как на бизнес, но, как мы видим, сторона РФ не рассматривает только бизнес и смотрит на это как на политическую часть», — добавил гендиректор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
В РФ рассказали об изменении требований сирийской оппозиции
Блэр считает необходимым остановить выход Британии из ЕС
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
Минобороны объявило о завершении весенней призывной кампании
В ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан в Египте
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь