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17:04 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежские власти распределили между районами почти 569 млн рублей

Областные власти распределили между бюджетами 28 муниципальных районов субсидии — 568,9 млн рублей.

Деньги пойдут на создание современной городской среды в рамках программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами», следует из постановления, опубликованного 13 июля.

Федеральные субсидии составили 443,74 млн рублей от общей суммы, 125,16 млн рублей — отчисления из облбюджета. Самые большие суммы получат Воронеж (253,08 млн), Грибановское городское поселение (50,91 млн). Каширское сельское поселение (33,14 млн).

Городские власти уже начали поиски подрядчиков для благоустройства дворов Коминтерновского, Левобережного, Советского, Ленинского и Железнодорожного районов. Аукцион назначили на 24 июля. В начале июля администрация объявила конкурс и на ремонт дворов в Центральном районе. Аукцион пройдет 28 июля. Заказчиками работ выступили управы районов. На эти цели направили 245 млн рублей.

Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» направлена на качественную работу объектов ЖКХ, создание безопасных условий жизни, переселение граждан из ветхих домов, улучшение жилфонда, благоустройства муниципальных районов.

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