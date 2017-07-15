Воронежские власти распределили между районами почти 569 млн рублей
Областные власти распределили между бюджетами 28 муниципальных районов субсидии — 568,9 млн рублей.
Областные власти распределили между бюджетами 28 муниципальных районов субсидии — 568,9 млн рублей.
Деньги пойдут на создание современной городской среды в рамках программы «Обеспечение качественными
Федеральные субсидии составили 443,74 млн рублей от общей суммы, 125,16 млн рублей — отчисления из облбюджета. Самые большие суммы получат Воронеж (253,08 млн), Грибановское городское поселение (50,91 млн). Каширское сельское поселение (33,14 млн).
Городские власти уже начали поиски подрядчиков для благоустройства дворов Коминтерновского, Левобережного, Советского, Ленинского и Железнодорожного районов. Аукцион назначили на 24 июля. В начале июля администрация объявила конкурс и на ремонт дворов в Центральном районе. Аукцион пройдет 28 июля. Заказчиками работ выступили управы районов. На эти цели направили 245 млн рублей.
Программа «Обеспечение качественными