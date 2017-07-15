Казахстан купил украинский Ан-74
По словам премьера Владимира Гройсмана, украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. Он отметил, что за самолет заказчик уже выплатил 15 миллионов долларов.
По словам премьера Владимира Гройсмана, украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан. Он отметил, что за самолет заказчик уже выплатил 15 миллионов долларов.
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Казахстан купил украинский самолет Ан-74, сообщил
«Хорошая новость! Украинский Ан-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан! За самолет заказчик уже выплатил 15 миллионов долларов», — написал Гройсман на своей странице в Fаcebook в субботу.
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