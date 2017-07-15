Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Кофе продлевает жизнь
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Трамп жалеет, что не задал Путину один важный вопрос – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
14События недели в фотографиях
23:10 (мск), источник: Интерфакс

«Грузинские авиалинии» сократят число авиарейсов между Тбилиси и Москвой

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Грузинская авиакомпания Georgian Airways, которой Минтранс РФ ограничил количество частот на осуществление рейсов между Тбилиси и Москвой, со следующей недели начнет выполнять полеты на этой линии по новому графику, сообщил генеральный директор компании Гиви Давиташвили журналистам вечером в субботу.

Источник: РИА "Новости"

«Упразднено четыре утренних рейса — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Остальные рейсы остались без изменений. Завтра утренний рейс состоится в виде исключения», — сказал Г. Давиташвили.

При этом он отметил, что пассажиры, которые являются обладателями авиабилетов на отмененные рейсы, будут перераспределены авиакомпанией на другие рейсы в Москву.

Читайте также
«Грузинские авиалинии» ответили на решение Минтранса об ограничении рейсов

«Мы (Georgian Airways — ИФ) осуществляем три рейса в день в этом направлении, переправим пассажиров на другие рейсы. Никаких проблем для них создано не будет. Самое главное сейчас для нас, чтобы власти Грузии дали адекватный ответ на действия России», — подчеркнул гендиректор авиакомпании.

Ранее глава Georgian Airways заявил телеканалу «Рустави 2», что «создалась ситуация, когда российские авиакомпании по-прежнему выполняют 21 рейс в неделю на линии Москва — Тбилиси, а нам оставили 17 частот, при этом без всякого предварительного предупреждения».

Министерство транспорта РФ заявило, что ограничило полеты Georgian Airways из-за отсутствия разрешения со стороны Грузии на выполнение рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного Жуковского в Тбилиси.

«Это ограничение является ответной зеркальной мерой», — заявили «Интерфаксу» в Минтрансе РФ.

По словам представителя ведомства, с мая грузинские авиационные власти не разрешают российской авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси.

«Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение “Уральским авиалиниям” на эти полёты», — подчеркнули в российском Минтрансе.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиационных властей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские — в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Видео
Аэропорт Жуковский открывает рейсы в Анталью

С грузинской стороны прямые регулярные рейсы в направлении РФ осуществляет авиакомпания Georgian Airways, с российской стороны на регулярной основе летают в Грузию «Аэрофлот» и входящая в его группу «Победа», «S7 Airlines», «Уральские авиалинии», а также с начала нынешней весенне-летней навигации — «Nordavia-Regional Airlines» и «Nordstar Airlines».

Согласно договоренности, существующей между сторонами, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, в летний навигационный сезон — по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией.

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
СМИ раскрыли личность мужчины, напавшего на туристов в Египте
Попавшихся на допинге спортсменов лишат стипендии президента РФ
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
В результате ДТП в Эквадоре погибли по меньшей мере 14 человек
Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях
В РПЦ высказались за продление продэмбарго в России
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь