«Грузинские авиалинии» сократят число авиарейсов между Тбилиси и Москвой

Источник: РИА "Новости"

«Упразднено четыре утренних рейса — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Остальные рейсы остались без изменений. Завтра утренний рейс состоится в виде исключения», — сказал Г. Давиташвили.

При этом он отметил, что пассажиры, которые являются обладателями авиабилетов на отмененные рейсы, будут перераспределены авиакомпанией на другие рейсы в Москву.

«Мы (Georgian Airways — ИФ) осуществляем три рейса в день в этом направлении, переправим пассажиров на другие рейсы. Никаких проблем для них создано не будет. Самое главное сейчас для нас, чтобы власти Грузии дали адекватный ответ на действия России», — подчеркнул гендиректор авиакомпании.

Ранее глава Georgian Airways заявил телеканалу «Рустави 2», что «создалась ситуация, когда российские авиакомпании по-прежнему выполняют 21 рейс в неделю на линии Москва — Тбилиси, а нам оставили 17 частот, при этом без всякого предварительного предупреждения».

Министерство транспорта РФ заявило, что ограничило полеты Georgian Airways из-за отсутствия разрешения со стороны Грузии на выполнение рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» из подмосковного Жуковского в Тбилиси.

«Это ограничение является ответной зеркальной мерой», — заявили «Интерфаксу» в Минтрансе РФ.

По словам представителя ведомства, с мая грузинские авиационные власти не разрешают российской авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси.

«Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать разрешение “Уральским авиалиниям” на эти полёты», — подчеркнули в российском Минтрансе.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года. По итогам технических консультаций авиационных властей двух стран грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские — в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Видео Аэропорт Жуковский открывает рейсы в Анталью

С грузинской стороны прямые регулярные рейсы в направлении РФ осуществляет авиакомпания Georgian Airways, с российской стороны на регулярной основе летают в Грузию «Аэрофлот» и входящая в его группу «Победа», «S7 Airlines», «Уральские авиалинии», а также с начала нынешней весенне-летней навигации — «Nordavia-Regional Airlines» и «Nordstar Airlines».

Согласно договоренности, существующей между сторонами, частота полетов между Тбилиси и Москвой определена в зимний навигационный сезон по 18 рейсов в неделю с каждой стороны, в летний навигационный сезон — по 21 рейсу. Что касается частоты полетов между другими городами, то в этом случае количество рейсов не ограничено, как это было до прекращения регулярного воздушного сообщения между Грузией и Россией.