Бюджетное управление: Трамп не ликвидирует дефицит бюджета США за 10 лет

Ей с помощью объявленных мер удастся сократить расходы не на $5,6 трлн, как обещано, а на $3,3 трлн за предстоящее десятилетие. К такому заключению пришло Бюджетное управление Конгресса США, сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP).

С его точки зрения, в каждый отдельно взятый год дефицит бюджета США будет превышать $585 млрд. Такого значения этот показатель достигал в прошлом году при президенте Бараке Обаме. Бюджетное управление Конгресса разъяснило, что все выкладки администрации Трампа построены на прогнозе ускорения темпа экономического роста на уровне 3% ВВП. Между тем само управление придерживается более умеренного взгляда — не более 1,9% ВВП годовых.

«Практически во всех случаях разница в оценке [дефицита] возникает из-за того, что администрация прогнозирует более высокие показатели доходов. А это происходит из прогнозов более быстрого экономического роста», — приводит AP выдержку из доклада Бюджетного управления.

В январе его специалисты указывали, что ожидаемый рост экономики в текущем году составит 2,3%, а в 2018 году окажется на уровне 2%. При этом, по прогнозам экспертов ведомства, «рост экономики в течение предстоящего десятилетия может оказаться самым скромным со времени окончания рецессии в 2007—2009 годах».

Президент Трамп ставит своей целью добиться роста ВВП Соединенных Штатов на уровне 4% в год за счет сокращения расходных статей бюджета и налоговых маневров. Между тем, по мнению специалистов, это может поднять инфляцию выше 2%, установленных Федеральной резервной системой США.