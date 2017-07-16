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09:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Безопасные и качественные дороги ожидают Приморье

Безопасные и качественные дороги ожидают Приморье.

Источник: РИА "Новости"

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Приморье будут отремонтированы 29 объектов, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в администрации Приморского края. Работы уже начались на дорогах Владивостока и трассе Артем — Находка — Порт Восточный.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в ходе реализации проекта проведут ремонт дорожного полотна, установят светофоры, обустроят кюветы и водопропускные трубы.

«Во Владивостоке уже начался ремонт дорог на улицах: Верхнепортовая, Всеволода Сибирцева, Светланская, Выселковая, Народный проспект. В ближайшее время начнутся работы на улицах Гоголя и Фадеева. Также будут установлены светофоры на улицах: Фадеева, Борисенко, Анны Щетининой. Всего 10 объектов, — рассказали в департаменте».

Отметим, что заключены контракты на работы на 10 объектах на краевых дорогах. Так на 5-м километре трассы Артем — Находка — Порт Восточный будет установлен светофор. Ремонт проезжей части и установка барьерного ограждения пройдет на участках 22−33 километры и 50−59 километры этой трассы.

Всего в программу ремонта дорог агломерации в этом году вошли 137 объектов на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов — федерального, 720 миллионов — краевого, 97 миллионов рублей — местных бюджетов.

Екатерина Брязгунова.

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