Мэрия Краснодара прокомментировала задержку ремонта улицы Новороссийской

Краснодар. 15 июля — Новая Кубань. Ремонт улицы Новороссийской начался за несколько дней до проведения «Прямой линии с президентом». Следует отметить, что единственный вопрос, заданный из Краснодара, касался именно состояния дорожного покрытия на этой улице. Ролик был записан заранее, прямого включения с краевой столицы не было.

Спустя некоторое время после проведения «Прямой линии» работы на ул. Новороссийской почему-то приостановили. Мэрия объясняет это тем, что подрядчику нужно получить аварийный ордер. Остается загадкой вопрос: как до этого велись работы без него?!

Чиновники нашли ответ и по этому поводу. В официальном заявлении сказано, что ордер был, но срок его действия закончился накануне. В все работы, которые велись на ул. Новороссийской являлись лишь подготовительным этапом к капитальному ремонту. На данный момент устраняли лишь аварийные ситуации на сетях. Подрядчик на проведение капремонта ещё не определен. Аукцион на платформе госторгов ещё не проводился.