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10:47 (мск), источник: Новая Кубань

Мэрия Краснодара прокомментировала задержку ремонта улицы Новороссийской

Причиной назвали необходимость продления аварийного ордера.

Краснодар. 15 июля — Новая Кубань. Ремонт улицы Новороссийской начался за несколько дней до проведения «Прямой линии с президентом». Следует отметить, что единственный вопрос, заданный из Краснодара, касался именно состояния дорожного покрытия на этой улице. Ролик был записан заранее, прямого включения с краевой столицы не было.

Спустя некоторое время после проведения «Прямой линии» работы на ул. Новороссийской почему-то приостановили. Мэрия объясняет это тем, что подрядчику нужно получить аварийный ордер. Остается загадкой вопрос: как до этого велись работы без него?!

Чиновники нашли ответ и по этому поводу. В официальном заявлении сказано, что ордер был, но срок его действия закончился накануне. В все работы, которые велись на ул. Новороссийской являлись лишь подготовительным этапом к капитальному ремонту. На данный момент устраняли лишь аварийные ситуации на сетях. Подрядчик на проведение капремонта ещё не определен. Аукцион на платформе госторгов ещё не проводился.

Таким образом, ул. Новороссийскую начнут ремонтировать лишь в середине августа. Работы на участке от ул. и Северной до ул. им. Шевченко должны завершить к декабрю.

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