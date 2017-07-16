В двух районах Уфы с 17 июля отключат воду
УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировано 17 июля отключение горячей и холодной воды в двух районах башкирской столицы.
УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировано 17 июля отключение горячей и холодной воды в двух районах башкирской столицы.
Как сообщили на предприятии, в Орджоникидзевском и Калининском районах, с 10 часов 17 июля до 9 утра 18 июля, холодную и горячую воду отключат по следующим адресам: