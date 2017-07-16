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10:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В двух районах Уфы с 17 июля отключат воду

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировано 17 июля отключение горячей и холодной воды в двух районах башкирской столицы.

Источник: Башинформ

Как сообщили на предприятии, в Орджоникидзевском и Калининском районах, с 10 часов 17 июля до 9 утра 18 июля, холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Борисоглебская, 15, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37;.
  • ул. Суворова, 70, 72, 101;.
  • ул. Коммунаров, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59/1;.
  • ул. Кремлевская, 62, 64, 65, 67, 70;.
  • ул. Донского, 89, 91;.
  • ул. Б. Хмельницкого, 110, 112, 112/1, 114, 133, 135, 143/1, 147;.
  • ул. Вологодская, 76, 76/1, 78, 134, 136, 139, 140, 141/1, 142, 144, 146;.
  • ул. Кулибина, 30, 30а;.
  • ул. Свободы, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47/1, 47/2, 49, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 72, 74;.
  • ул. Димитрова, 242, 244, 246, 248.
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