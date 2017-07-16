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09:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Новую гидроэлектростанцию запустили в ЮКО

В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области запущена мини-гидроэлектростанция «Манкент», передает телеканал «Хабар».

Источник: Newtimes.kz

Как сообщили в акимате региона, гидроэлектростанция будет обеспечивать население постоянной и качественной электроэнергией. Проект ТОО «Аксу Энерго» получил поддержку в рамках программы «Дорожная карта Бизнеса-2020». Станция за год способна производить 2,5 МВт электроэнергии. Стоимость проекта составляет 283 млн тенге, на предприятии работают 6 человек.

«В Астане проходит международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему “Энергия будущего”. Данное мероприятие приковало взгляды мировой общественности техническими достижениями, обильностью возобновляемых источников энергии, и стремлением к науке. Глава государства Н. Назарбаев поручил к 2050 году обеспечить увеличение доли возобновляемой энергии до 50%. Запущенная электростанция не только производит чистую электроэнергию, но и обеспечивает экономию энергоресурсов», — сказал глава региона Жансеит Туймебаев на открытии гидроэлектростанции.

Аким подчеркнул, что в области с высоким потенциалом солнечной, ветровой и водной энергии, необходимо развивать наряду с традиционными источниками энергии и новую энергетику. В целом, в соответствии с концепцией по переходу к «зеленой экономике» в Сайрамском районе запущено два проекта. Стоит отметить, что в 2014 году ТОО «Аксу Энерго» запустил энергостанцию «Акбай», мощностью 1 МВт, которая вырабатывает энергию от солнечных лучей. В 2016 году электростанция, стоимостью 300 млн тенге произвела 987,166 МВт энергии. При работе на полную мощность, две станции будут обеспечивать одну шестую часть спроса населения района на источник энергии.

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