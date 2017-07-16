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10:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В «Укрзализныце» обещают дополнительные поезда в ЕС

По словам главы «Укразализныци», сейчас рассматриваются «ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Глава «Укрзализныцы» Войцех Балчун сообщил, что рассматривается несколько вариантов продления маршрутов поездов львовского направления в страны Европейского Союза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хочу поделиться некоторыми нашими инициативами относительно скоростного движения в Украине. Евроассоциация, безвиз — сейчас активно рассматриваем ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза», — отметил он.

«Вы знаете, с 23.12.2016 назначено курсирование поезда № 705/706 Киев — Перемышль составом электропоезда HRCS2 Хюндай. А сегодня уже прорабатываем вопрос продления маршрута курсирования поезда № 747/748 Дарница, Киев — Львов до Перемышля. Это позволит связать скоростным движением Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области с Польшей», — сообщил Балчун.

Как сообщалось ранее, украинцы смогут купить первые железнодорожные билеты в Чехию со скидкой до 1000 грн.

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