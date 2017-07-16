В «Укрзализныце» обещают дополнительные поезда в ЕС
По словам главы «Укразализныци», сейчас рассматриваются «ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза».
По словам главы «Укразализныци», сейчас рассматриваются «ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза».
КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Глава «Укрзализныцы» Войцех Балчун сообщил, что рассматривается несколько вариантов продления маршрутов поездов львовского направления в страны Европейского Союза. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Хочу поделиться некоторыми нашими инициативами относительно скоростного движения в Украине. Евроассоциация, безвиз — сейчас активно рассматриваем ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза», — отметил он.
«Вы знаете, с
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