Эксперт сделал прогноз цен на недвижимость в 2018 году
Риелтор Александр Олейник в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о тенденциях ценовой политики в сфере недвижимости и о причинах изменений.
Риелтор Александр Олейник в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о тенденциях ценовой политики в сфере недвижимости и о причинах изменений.
Эксперт считает, что предпосылок для роста цен на недвижимость в Молдове нет. Напротив в 2018 году они продолжат плавное снижение на 5−7 процентов за год.
«Если сейчас мы говорим о цене 500−550 евро, то на следующий год мы можем говорить о цене 450−500 евро. Цены будут снижаться, потому что спрос у нас
По словам эксперта, рост предложения жилья определяется двумя факторами: расширением первичного рынка, так как сейчас объемы строительства вышли на пиковый уровень 2008 года, а также увеличением количества жилья, выставляемого на продажу мигрантами.
В то же время, считает Александр Олейник, нет предпосылок и для обвала цен.
«Рынок поддерживается за счет денежных переводов. Эта та ситуация, которая уравнивается: с одной стороны, мы видим отток и вывоз денег, а, с другой, приток и поддержание рынка», — резюмировал эксперт.