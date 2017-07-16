Эксперт сделал прогноз цен на недвижимость в 2018 году

Источник: Sputnik.md

Эксперт считает, что предпосылок для роста цен на недвижимость в Молдове нет. Напротив в 2018 году они продолжат плавное снижение на 5−7 процентов за год.

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«Если сейчас мы говорим о цене 500−550 евро, то на следующий год мы можем говорить о цене 450−500 евро. Цены будут снижаться, потому что спрос у нас более-менее стабильный, даже где-то снижается, а предложение растет», — сказал риелтор.

По словам эксперта, рост предложения жилья определяется двумя факторами: расширением первичного рынка, так как сейчас объемы строительства вышли на пиковый уровень 2008 года, а также увеличением количества жилья, выставляемого на продажу мигрантами.

В то же время, считает Александр Олейник, нет предпосылок и для обвала цен.