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22:10 (мск), источник: РИА Крым

Глава Минтранса России в Севастополе вывел на маршруты 37 новых троллейбусов

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости (Крым). Министр транспорта России Максим Соколов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников вывели на городские маршруты первую партию новых троллейбусов, полученных в рамках лизингового соглашения с Государственной транспортной лизинговой компании. Торжественное мероприятие состоялось в воскресенье в Депо № 1.

Источник: РИА "Новости"

Глава Минтранспорта РФ подчеркнул, что Севастополь в рамках лизингового контракта получает технику, отвечающую всем международным стандартам, и она позволит расширить маршрутную сеть общественного транспорта и улучшить транспортное сообщение с отдаленными районами Севастополя.

«Низкий пол, наличие кондиционирования, возможность изменения клиренса при подъезде к остановке. Все это говорит о том, что троллейбус будет действительно приятно воспринят жителями и гостями города», — отметил он.

Среди других достоинств новых троллейбусов: адаптация под требования маломобильных групп населения, автономный ход, отсутствие вреда для экологии.

«Троллейбусы собираются в Саратовской области на заводе “Тролза” преимущественно из отечественной компонентной базы. Вы видите, что уровень использования современных материалов очень высок», — подчеркнул министр.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что в настоящий момент на маршруты вышли 37 новых троллейбусов и их количество будет увеличиваться.

«Сегодня вышли 37 новых троллейбусов. До конца августа выйдет еще 41. Мы обсуждаем следующий этап — дополнительные троллейбусы в 2017—2018 годах», — отметил Овсянников.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), правительство Севастополя решило заключить контракт с ГТЛК на поставку более 150 троллейбусов и автобусов за 2,5 млрд рублей в декабре 2015 года. Ранее Севастополь в рамках этого контракта получил 90 автобусов средней вместительности и 25 низкопольных автобусов большой вместимости. Глава Минтранса России в Севастополе вывел на маршруты 37 новых троллейбусов.

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