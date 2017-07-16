Глава Минтранса России в Севастополе вывел на маршруты 37 новых троллейбусов

Источник: РИА "Новости"

Глава Минтранспорта РФ подчеркнул, что Севастополь в рамках лизингового контракта получает технику, отвечающую всем международным стандартам, и она позволит расширить маршрутную сеть общественного транспорта и улучшить транспортное сообщение с отдаленными районами Севастополя.

«Низкий пол, наличие кондиционирования, возможность изменения клиренса при подъезде к остановке. Все это говорит о том, что троллейбус будет действительно приятно воспринят жителями и гостями города», — отметил он.

Среди других достоинств новых троллейбусов: адаптация под требования маломобильных групп населения, автономный ход, отсутствие вреда для экологии.

«Троллейбусы собираются в Саратовской области на заводе “Тролза” преимущественно из отечественной компонентной базы. Вы видите, что уровень использования современных материалов очень высок», — подчеркнул министр.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что в настоящий момент на маршруты вышли 37 новых троллейбусов и их количество будет увеличиваться.

«Сегодня вышли 37 новых троллейбусов. До конца августа выйдет еще 41. Мы обсуждаем следующий этап — дополнительные троллейбусы в 2017—2018 годах», — отметил Овсянников.