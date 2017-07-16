Глава Минтранспорта РФ подчеркнул, что Севастополь в рамках лизингового контракта получает технику, отвечающую всем международным стандартам, и она позволит расширить маршрутную сеть общественного транспорта и улучшить транспортное сообщение с отдаленными районами Севастополя.
«Низкий пол, наличие кондиционирования, возможность изменения клиренса при подъезде к остановке. Все это говорит о том, что троллейбус будет действительно приятно воспринят жителями и гостями города», — отметил он.
Среди других достоинств новых троллейбусов: адаптация под требования маломобильных групп населения, автономный ход, отсутствие вреда для экологии.
«Троллейбусы собираются в Саратовской области на заводе “Тролза” преимущественно из отечественной компонентной базы. Вы видите, что уровень использования современных материалов очень высок», — подчеркнул министр.
В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что в настоящий момент на маршруты вышли 37 новых троллейбусов и их количество будет увеличиваться.
«Сегодня вышли 37 новых троллейбусов. До конца августа выйдет еще 41. Мы обсуждаем следующий этап — дополнительные троллейбусы в 2017—2018 годах», — отметил Овсянников.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), правительство Севастополя решило заключить контракт с ГТЛК на поставку более 150 троллейбусов и автобусов за 2,5 млрд рублей в декабре 2015 года. Ранее Севастополь в рамках этого контракта получил 90 автобусов средней вместительности и 25 низкопольных автобусов большой вместимости. Глава Минтранса России в Севастополе вывел на маршруты 37 новых троллейбусов.