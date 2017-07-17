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09:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Торги по продаже двух участков под ИЖС в п. Березовая пойма в Нижнем Новгороде признаны несостоявшимися

Торги по продаже двух участков под ИЖС в п. Березовая пойма в Нижнем Новгороде признаны несостоявшимися. Об этом сообщается на сайте нижегородской администрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно опубликованной информации, 14 июля должны были пройти торги по продаже участков №№ 19 и 20 под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Конкурсы были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Кроме того, на этот же день была назначена продажа участков на ул. Заболотная (участки №№ 12 и 53). На них было подано по одной заявке, из-за этого торги также были признаны несостоявшимися.

Напомним, что на 28 июля 2017 года назначены аукционы по продаже участков, расположенных в квартале между улицами Брусничная и Ковская.

Напомним также, что в мае 2017 года администрация Нижнего Новгорода сообщила о возможности подачи заявок на участки под индивидуальное жилищное строительство через многофункциональные центры (МФЦ).

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