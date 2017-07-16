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21:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии изъяли 184 килограмма некачественного мяса

Роспортебнадзор рассказал о проверках мясной продукции в республике. За первое полугодие было проведено 95 проверок юридических лиц и ИП, занимающихся продажей мяса.

Стоит отметить, что в 59% проверенных объектах были найдены нарушения, среди которых содержание и хранение продукции в ненадлежащих условиях. Более того, у некоторый продукции отсутствовали необходимые документы. Продавцы мясной продукции также не всегда соблюдали правила личной гигиены, нередко продавалась просроченная продукция или мясо без наименования и даты изготовления.

По результатам проверок 48 партий пищевой продукции были изъяты из товарооборота. 184 килограмма мяса были изъяты из-за истечения срока годности и других нарушений. Всего за время проверки было вынесено 108 постановлений в виде штрафов на общую сумму 498 000 рублей.

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