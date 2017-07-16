В Башкирии изъяли 184 килограмма некачественного мяса

Стоит отметить, что в 59% проверенных объектах были найдены нарушения, среди которых содержание и хранение продукции в ненадлежащих условиях. Более того, у некоторый продукции отсутствовали необходимые документы. Продавцы мясной продукции также не всегда соблюдали правила личной гигиены, нередко продавалась просроченная продукция или мясо без наименования и даты изготовления.