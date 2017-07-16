В Башкирии изъяли 184 килограмма некачественного мяса
Роспортебнадзор рассказал о проверках мясной продукции в республике. За первое полугодие было проведено 95 проверок юридических лиц и ИП, занимающихся продажей мяса.
Роспортебнадзор рассказал о проверках мясной продукции в республике. За первое полугодие было проведено 95 проверок юридических лиц и ИП, занимающихся продажей мяса.
Стоит отметить, что в 59% проверенных объектах были найдены нарушения, среди которых содержание и хранение продукции в ненадлежащих условиях. Более того, у некоторый продукции отсутствовали необходимые документы. Продавцы мясной продукции также не всегда соблюдали правила личной гигиены, нередко продавалась просроченная продукция или мясо без наименования и даты изготовления.
По результатам проверок 48 партий пищевой продукции были изъяты из товарооборота. 184 килограмма мяса были изъяты