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17:48 (мск), источник: БЕЛТА

Восемь вакансий с зарплатой от Br10 тыс. размещено на информпортале службы занятости

16 июля, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Восемь вакансий с зарплатой от Br10 тыс. размещено на информационном портале государственной службы занятости населения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.

Источник: Reuters

Так, столичное ООО уже два месяца ищет кандидата на пост директора с оплатой труда Br21 318 в месяц. Чтобы претендовать на это руководящее кресло, нужно обладать опытом управления ИТ-компанией более 10 лет, иметь опыт разработки ПО и работы по SCRUM, Canban, иметь в языковом арсенале свободный английский и голландский.

Еще одна высокооплачиваемая вакансия — заместителя директора ИООО в Минске с зарплатой Br14 380 в месяц. Требования к кандидату — опыт в сфере управления недвижимостью, владение английским и литовским языками, опыт руководящей работы, в том числе в иностранных компаниях — от 5 лет.

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На третьем месте по уровню оплаты труда — вакансия заместителя директора ООО в столице (предлагается Br11 400 в месяц). Соискателю нужно иметь опыт работы в NC более 5 лет, свободно владеть английским языком.

Как свидетельствует анализ предложений нанимателей в общереспубликанском банке вакансий, на 5 июля текущего года в Беларуси насчитывается 1,7% вакансий с уровнем заработной платы свыше Br1065 в месяц. Причем в Гомельской области таких вакансий — 3,7% от общего количества свободных рабочих мест (преимущественно за счет предложений работы вахтовым методом для строителей), в Минске — 2,5%, в Минской области — 1,9%. Среди регионов республики наименьший удельный вес вакансий с зарплатой, превышающей Br1065, — в Брестской области (0,1%).

Исходя из сведений нанимателей, в республике на начало июля доля свободных рабочих мест с зарплатой от Br966 до Br1065 составляла 1%, с зарплатой от Br866 до Br965 — 1,1%. Удельный вес вакансий с зарплатой от Br766 до Br865 был 2,2%, от Br666 до Br765 — 5,1%, от Br566 до Br665 — 6,4%, от Br466 до Br565 — 13,9%, от Br366 до Br465 — 18,7%, от Br266 до Br365 — 28,3%. Предлагаются и возможности приработка для совместителей и тех, кто хочет трудиться неполный рабочий день. Таких вакансий насчитывалось 21,6% от общего числа свободных рабочих мест — с оплатой труда до Br265 (ниже минимальной заработной платы, установленной правительством с 1 января 2017 года).

По словам специалистов, традиционно спрос нанимателей на рабочую силу в летние месяцы повышается, а предложение — снижается (меньше соискателей рабочего места). Так, за июнь количество вакансий возросло на 4 тыс., за прошедший год — почти в 1,5 раза (на 1 июля 2016 года их было менее 37, за июнь количество вакансий возросло на 4 тыс., а на 1 июля 2017-го — свыше 53,8 тыс.). Ощутимо вырос спрос по рабочим профессиям — до 56%.

В целом по стране число состоящих на учете безработных за год уменьшилось на 27,7% и составило на 1 июля текущего года 34 163 человека, а за июнь их стало меньше на 3,3 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,3 до 0,6 безработного на одну вакансию, а возможность условного трудоустройства возросла вдвое — с 79,9% до 157,5%.

Как сообщалось БЕЛТА, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Беларуси за июнь 2017 года снизился на 0,1 процентного пункта и составил на 1 июля 0,8% экономически активного населения республики (на 1 июля прошлого года этот показатель равнялся 1,1%). Зарегистрированная безработица за июнь снизилась во всех областях республики и в столице. Как результат, этот показатель в Брестской и Витебской областях составил 1%, в Гомельской и Могилевской — 0,9%, в Гродненской — 0,8%, в Минской — 0,7%, в Минске — 0,4%.

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