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20:58 (мск), источник: Om1.ru

С 17 июля движение по Ленинградскому мосту в Омске будет закрыто

С 17 по 26 июля по мосту нельзя будет проехать как общественному транспорту, так и автомобилистам.

Омская мэрия сообщила о перекрытии движения транспорта на Ленинградском мосту. На нем будут проводить работы по переустройству линии контактной сети троллейбусов.

Общественный транспорт и автомобили не смогут проехать по Ленинградской площади на участке от проспекта Карла Маркса до Ленинградского моста, по самому Ленинградскому мосту, а также по дороге от моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской. Движение будет закрыто с 17 по 26 июля каждую ночь — с 23:50 до 5:30. Днем проехать можно будет свободно, уточнили в департаменте транспорта.

На период временных изменений будут выставлены дорожные знаки, информирующие о проведении ремонтных работ и запрещающие въезд на указанные участки, а также щиты со схемой объезда закрытых участков.

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