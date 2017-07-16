С 17 июля движение по Ленинградскому мосту в Омске будет закрыто
С 17 по 26 июля по мосту нельзя будет проехать как общественному транспорту, так и автомобилистам.
С 17 по 26 июля по мосту нельзя будет проехать как общественному транспорту, так и автомобилистам.
Омская мэрия сообщила о перекрытии движения транспорта на Ленинградском мосту. На нем будут проводить работы по переустройству линии контактной сети троллейбусов.
Общественный транспорт и автомобили не смогут проехать по Ленинградской площади на участке от проспекта Карла Маркса до Ленинградского моста, по самому Ленинградскому мосту, а также по дороге от моста до транспортной развязки с улицами Суворова и Енисейской. Движение будет закрыто с 17 по 26 июля каждую ночь — с 23:50 до 5:30. Днем проехать можно будет свободно, уточнили в департаменте транспорта.
На период временных изменений будут выставлены дорожные знаки, информирующие о проведении ремонтных работ и запрещающие въезд на указанные участки, а также щиты со схемой объезда закрытых участков.