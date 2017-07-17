В московскую программу реновации могут войти еще 1500 домов

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Но московские власти оставили возможность участвовать в реновации и тем домам, где голосования не было. Для этого необходимо провести общее собрание собственников (ОСС) и передать в районную управу протоколы ОСС не позднее 20 июля. Собрания можно было провести не позднее дня вступления в силу закона о реновации, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, после этого город не имеет права расширять программу.

В программу могут войти еще примерно 1500 домов, рассказал «Ведомостям» сотрудник мэрии. Его коллега говорит, что в списке от 1500 до 1600 домов. Итоги еще не подведены — идет сверка протоколов и подтверждение их подлинности, объясняет чиновник мэрии.

Если в программу войдет 5500 домов, московским властям придется снести около 17,5 млн кв. м, на которых проживает 1,12 млн человек — почти десятая часть населения Москвы.

Рекордное число желающих войти в программу — в новой Москве.

Такое решение приняли жители 199 домов, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

В новой Москве в начальный перечень для голосования было включено 67 домов, 11 отказались.

Сейчас, по словам Жидкина, идет проверка соответствия критериям включения и проверка поданных в Мосжилинспекцию документов.

Депутат Мосгордумы Павел Поселенов рассказывает, что в Можайском районе жители 20 панельных пятиэтажек с малогабаритными квартирами провели собрания собственников. Например, дома на четной стороне ул. Гвардейской попали в программу, а нечетной — нет, их жители и провели собрания.

Всего в районе голосовали жители 142 домов, шесть высказались «против».

«Есть такие настроения: люди хотят переселиться из старых домов, а возможности уже нет — голосование закончилось, закон принят», — комментирует председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Действительно, есть дома, которые хотели бы войти в программу реновации, но по разным причинам не смогли этого сделать, продолжает муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач:

Слишком быстро готовились списки — такую большую программу надо было вести открыто и готовить минимум 1,5 года.

Не везде ситуация однозначная. В районе Зюзино более чем из 190 пятиэтажек за участие в программе проголосовало 180, жители еще десятка домов инициировали собрания собственников, рассказывает муниципальный депутат Зюзина Константин Янкаускас. Но была и попытка провести собрание в обход жителей блочного дома на ул. Азовской, 11, стр. 1, продолжает Янкаускас, и сейчас часть жителей оспаривает собрание.

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Ткач приводит пример дома 6 на ул. Ходынской, где часть собственников узнала о прошедшем собрании случайно и теперь пытается найти и оспорить протокол в управе. Гражданская активистка района Богородское Юлия Муравская рассказывает, что в ее районе голосование шло в 184 домах и жители 47 домов высказались против реновации. А 21 июня сотрудники управы начали через лояльных жителей агитировать отказавшиеся дома войти в программу через ОСС, собрания планировались на 1—10 июля , продолжает Муравская: «После принятия закона собрания не прекратились. Мы опасаемся, что наскоро собранные протоколы будут приняты в работу управой».

Это исключено, все протоколы будут тщательно проверяться, если факты фальсификации подтвердятся, виновных накажут, говорит чиновник мэрии.

Московские власти оценивали программу в 3 трлн руб. и 15 лет, город собирался построить 17−18 млн кв. м жилья, а еще примерно 15 млн кв. м планировалось продать, чтобы окупить проект.