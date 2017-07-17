В центре Новосибирска реанимируют ливневую канализацию

Шесть километров ливневой канализации прочистят в Новосибирске до конца лета.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, работы по очистке «ливневок» пройдут на ул. Гурьевской, Сакко и Ванцетти, Добролюбова и Бориса Богаткова. Рабочие очистят колодцы и промоют порядка шести километров ливневых коллекторов в Октябрьском районе города.

На ул. Зыряновской забитую мусором ливневую канализацию уже приводят в порядок. Правда, работы осложняет то, что внутри ливневого коллектора расположены две трубы теплотрассы. До конца года запланировано вынести их за пределы системы ливневой канализации.

Как отмечают в мэрии, нынешняя чистка ливневой канализации — не ноу-хау. Аналогичные работы велись и раньше. Так, с декабря 2016 года по май 2017 года в Новосибирске было прочищено около трёх километров системы канализации, в том числе на ул. Станционной, Новосибирской, Пархоменко, а также на участке от ул. Котовского до ул. Широкой.