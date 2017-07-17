В центре Новосибирска реанимируют ливневую канализацию
Потоки воды после дождя не будут оставаться на дорогах.
Потоки воды после дождя не будут оставаться на дорогах.
Шесть километров ливневой канализации прочистят в Новосибирске до конца лета.
Как сообщили в
На ул. Зыряновской забитую мусором ливневую канализацию уже приводят в порядок. Правда, работы осложняет то, что внутри ливневого коллектора расположены две трубы теплотрассы. До конца года запланировано вынести их за пределы системы ливневой канализации.
Как отмечают в мэрии, нынешняя чистка ливневой канализации — не
Правда, глядя на город после дождя, многие горожане недоумевают: почему Новосибирск снова превращается в Венецию — по дорогам текут реки и автомобилям приходится скорее плыть, чем ехать. Не позавидуешь и пешеходам: преодолевать перекрестки приходится по щиколотку в воде, портя здоровье и обувь.