Рост цен на импорт ускоряется
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При этом в прошлом году за 4 месяца годовой рост цен на импорт составил 8,2%, а в 2015 году в
Ускорение росту цен придает сильное удорожание продукции из стран СНГ, которые завозятся в Казахстан, — в этом году их стоимость выросла на 17,6% по сравнению с
Дороже всего предприятиям и жителям РК в этом году обходятся полуфабрикаты и готовые товары. За год стоимость полуфабрикатов выросла на 11,5%, готовых товаров — на 10,6%, а сырье подорожало всего на 5,9% с учетом инфляции.
В структуре готовых товаров резко выросли цены на строительные материалы — на 20,2%, непродовольственные потребительские товары — на 11,2% и на машины, оборудование и транспортные средства — на 9,5%.
Единственная категория импорта, где было отмечено снижение стоимости, — это продукция сельского хозяйства, используемая как сырье, минус 1,5% по сравнению с
Рост цен на импортное сырье замедляется — в
Цены на импортные полуфабрикаты из стран СНГ растут быстрее, чем аналогичные товары из стран дальнего зарубежья — плюс 17,9% и 1,4% в этом году, соответственно.
Готовые товары, ввозимые в РК из стран СНГ, в этом году обходятся населению и бизнесу на 19,8% дороже, чем в