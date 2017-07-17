Во Владивостоке обсудят проблему большегрузов
Вопрос поднял председатель профсоюза транспортных перевозчиков края.
Вопрос поднял председатель профсоюза транспортных перевозчиков края.
Дума Владивостока обсудит проблему большегрузов в городе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Напомним, в конце мая 2017 года в центре Владивостока фура с отказавшими тормозами стала причиной массового ДТП. Кроме того, не редкость в главном городе Приморья и аварии, в которых зазевавшиеся автомобилисты влетают в большегрузы — и последствия обычно печальны, причем не для людей в фуре, а для водителей и пассажиров легковушек.