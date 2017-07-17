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06:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Кета и горбуша обещали быть, но припозднятся— комитет рыбного хозяйства Хабаровского края

Этот год в сравнении с прошлым — неурожайный, и первые массовые плоды летней путины появятся не раньше 20 июля, причем будут дороже.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.

Жителям Хабаровского края придется еще с недельку подождать захода в магазины красной рыбы по приемлемой цене. В связи с неурожайностью в этом году сроки массового вылова сдвигаются к концу июля, а вакантные рыбные места пока занимают лососевые с Сахалина и Камчатки по высокой цене, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Кирилл Фирсов.

— В рыбном промысле есть годы урожайные и неурожайные. Зависят они от биологического цикла развития рыбы. Скажем, срок созревания лосося — 4−5 лет, то есть, чтобы он созрел и дошел до нас в этом году, он должен был появиться в 2013 году. А в 2013 году было масштабное наводнение, сорвавшее процесс нереста. Поэтому в этом году, что и наука подтверждает, ждать наплыва той же горбуши в районе Ванино, Совгавани и в бассейне Амура не приходится. Если в прошлом году объемы по вылову горбуши были более 10 тысяч тонн, то в этом году ждем всего 2,7 тысячи тонн. По кете тоже были опасения, но ученые нас успокоили: после 20 июля начнется массовый ход летней кеты, и можно будет взять порядка 13 тысяч тонн. Это в принципе соответствует прошлогоднему уровню, — сообщил Кирилл Фирсов.

Если с красной рыбой в бассейне Амура возникают сложности, то на охотоморском побережье, в Охотском, Тугуро-Чумиканском районах и Сахалинском заливе все складывается хорошо, уверяют в комитете рыбного хозяйства.

— Там ожидаются неплохие объемы, не просто на уровне прошлого года, но даже с увеличением в полтора-два раза. То есть 10 тысяч тонн кеты и 10 тысяч тонн горбуши и сверху еще по 5 тысяч тонн, — сказал Кирилл Фетисов.

Самый важный для городских жителей края вопрос, вопрос цены, будет обсуждаться завтра на совещании с рыбодобытчиками. По словам Кирилла Фирсова, в этому году цена красной рыбы скорее всего немного вырастет, но останется на приемлемом уровне.

Стоит отметить, что летняя кета уже появилась на прилавках, но по пугающей цене 380 рублей за кг.

— Это, наверное, сахалинская или камчатская рыба, — предположил Кирилл Фирсов. — В прошлом году кета в рамках проекта «Доступная рыба» шла по 120 рублей за кг, при цене рыбодобытчиков 170 рублей. В этом году себестоимость выросла, значит, и цена будет немного выше.

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