С 17 июля часть Перми останется без горячей воды
График отключений и адреса.
График отключений и адреса.
Тепловики сообщают, что с 17 по 31 июля без горячей воды останутся 354 дома в Перми. Это связано с сезонными гидравлическими испытаниями и опрессовками.
Отключения запланированы в Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском, Кировском районах, а также в ряде микрорайонов — Новые Ляды, Левшино, Верхняя Курья, Молодежный.
С 17 до 31 июля без воды останутся жители домов:
Дзержинский район:
Мотовилихинский район:
Ленинский район:
Новые Ляды:
Левшино:
Верхняя Курья.
С 20 июля по 3 августа без воды останутся жители довов:
Кировский район:
Также с 21 июля по 4 августа без горячей воды останутся два дома в ВК Молодежный: по улице Волховская, 23 и 34.