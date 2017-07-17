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07:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

С 17 июля часть Перми останется без горячей воды

График отключений и адреса.

Тепловики сообщают, что с 17 по 31 июля без горячей воды останутся 354 дома в Перми. Это связано с сезонными гидравлическими испытаниями и опрессовками.

Отключения запланированы в Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском, Кировском районах, а также в ряде микрорайонов — Новые Ляды, Левшино, Верхняя Курья, Молодежный.

С 17 до 31 июля без воды останутся жители домов:

Дзержинский район:

  • Проспект Парковый 40а, 45,50а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 28а, 16, 18, 20/1, 22/1, 22/2, 24, 26, 28, 26а, 54/1, 54/2, 31, 33, 35, 27, 10/2, 8, 10/1, 10/3, 10/4, 12, 14, 8а, 5а, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 1а, 1, 29, 25д, 36, 30/1, 30/2, 32, 34, 25а, б, в, г, 39а, 37а, б, в, г, 39,41а, б, в, г, 43, 45а, 45б,
  • В. Каменского 24, 2, 2а, 3, 1, 6, 10, 10а, 12, 16, 4, 8,14
  • Подлесная 6, 33, 35, 37, 39, 17, 19/1, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2,29, 19/2, 25 43а, 13а, 15, 21/2, 21, 45а, 7/3, 7/4, 9б, 13, 15б, 15а, 1в
  • Переселенческая 111,104
  • Желябова 3,16,17а, 11,17,19,15,13,10а, 10
  • Строителей 34а, 26, 24а, б, в, г, 34, 16, 16а, 18, 12, 8, 14, 10, 48, 46а, 36, 36/1, 46
  • Шпальная 2
  • Пожарского 17а, 11,15,17,21,12а, 10,12,14,
  • Вокзальная 78,80

Мотовилихинский район:

  • Ким 105,103, 92, 94, 96, 88, 86, 91а, 91,97,95,99а, 107, 109, 111, 113,115, 99,101,82,90,90а,
  • Б. Гагарина, 39а, 39, 37, 37а, 33, 33а, 35, 35а, 35, 35а,
  • Вагановых 10, 8, 9
  • Дружбы 2, 4, 6, 16, 14, 12, 24, 22, 20, 26, 28, 30, 18,
  • Крупской 38, 40,32,30,39,37,28,32а, 28а, 31а, 27
  • Лебедева 43, 45, 47, 39, 37, 35, 33, 29, 54,
  • Р. Землячки 12, 14,
  • Тургенева 12, 14,
  • Уральская 117,

Ленинский район:

  • Комсомольский пр. 20а, 16,14,24,3,7,11
  • Г. Звезда 9,
  • Ленина 39,
  • Петропавловская 46,37,40,38,
  • Советская 39,39а, 62,68,65
  • Куйбышева 7,9,
  • Осинская 12,14,

Новые Ляды:

  • Островского 79;87
  • Мира, 1;2;3;10;11;16
  • Молодежная, 6;8
  • Веселая, 2;5
  • Крылова, 63
  • Транспортная 2

Левшино:

  • Ереванская, 22; 26; 28
  • Гомельская, 3; 5;
  • Зарайская, 1; 7; 7а; 7б; 9а; 9б
  • Старикова, 27; 28; 29;

Верхняя Курья.

  • 13-Линия, 10/1; 10/2;
  • 10-Линия, 15

С 20 июля по 3 августа без воды останутся жители довов:

Кировский район:

  • Охотников 17, 19, 27, 25, 5, 7, 13, 9, 27а, 30, 20 22, 26, 28, 3, 8, 10, 12, 12а, 16, 18, 1а
  • Полтавская 8,5,7,2,1,3а, 33
  • Б-Хмельницкого 22,24,26,30,32,11/1,13
  • Дубовская 12,12а,
  • Ласьвинская 47,49,51,39,41,43,45,
  • Онежская 8,9,3,4,5,6,7,
  • Химградская 19,21,1,3,5,7,9,
  • 4-я Пятилетка 2а
  • НПО Искра н/п:
  • Веденеева, 17;18;19;20;21;22;23;24,15;16 (с 19 июля по 2 августа).
  • Косякова, 1а;2;8;10 (с 19 июля по 2 августа).
  • Лаврова, 2 (с 20 июля по 3 августа).
  • Веденеева, 7;9;13,13а (с 21 июля по 4 августа).
  • Волховская, 32;34а (с 21 июля по 4 августа).
  • Таганрогская, 7 (с 21 июля по 4 августа).

Также с 21 июля по 4 августа без горячей воды останутся два дома в ВК Молодежный: по улице Волховская, 23 и 34.

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