С 17 июля часть Перми останется без горячей воды

Тепловики сообщают, что с 17 по 31 июля без горячей воды останутся 354 дома в Перми. Это связано с сезонными гидравлическими испытаниями и опрессовками.

Отключения запланированы в Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском, Кировском районах, а также в ряде микрорайонов — Новые Ляды, Левшино, Верхняя Курья, Молодежный.

С 17 до 31 июля без воды останутся жители домов:

Дзержинский район:

Проспект Парковый 40а, 45,50а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 28а, 16, 18, 20/1, 22/1, 22/2, 24, 26, 28, 26а, 54/1, 54/2, 31, 33, 35, 27, 10/2, 8, 10/1, 10/3, 10/4, 12, 14, 8а, 5а, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 1а, 1, 29, 25д, 36, 30/1, 30/2, 32, 34, 25а, б, в, г, 39а, 37а, б, в, г, 39,41а, б, в, г, 43, 45а, 45б,

В. Каменского 24, 2, 2а, 3, 1, 6, 10, 10а, 12, 16, 4, 8,14

Подлесная 6, 33, 35, 37, 39, 17, 19/1, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2,29, 19/2, 25 43а, 13а, 15, 21/2, 21, 45а, 7/3, 7/4, 9б, 13, 15б, 15а, 1в

Переселенческая 111,104

Желябова 3,16,17а, 11,17,19,15,13,10а, 10

Строителей 34а, 26, 24а, б, в, г, 34, 16, 16а, 18, 12, 8, 14, 10, 48, 46а, 36, 36/1, 46

Шпальная 2

Пожарского 17а, 11,15,17,21,12а, 10,12,14,

Вокзальная 78,80

Мотовилихинский район:

Ким 105,103, 92, 94, 96, 88, 86, 91а, 91,97,95,99а, 107, 109, 111, 113,115, 99,101,82,90,90а,

Б. Гагарина, 39а, 39, 37, 37а, 33, 33а, 35, 35а, 35, 35а,

Вагановых 10, 8, 9

Дружбы 2, 4, 6, 16, 14, 12, 24, 22, 20, 26, 28, 30, 18,

Крупской 38, 40,32,30,39,37,28,32а, 28а, 31а, 27

Лебедева 43, 45, 47, 39, 37, 35, 33, 29, 54,

Р. Землячки 12, 14,

Тургенева 12, 14,

Уральская 117,

Ленинский район:

Комсомольский пр. 20а, 16,14,24,3,7,11

Г. Звезда 9,

Ленина 39,

Петропавловская 46,37,40,38,

Советская 39,39а, 62,68,65

Куйбышева 7,9,

Осинская 12,14,

Новые Ляды:

Островского 79;87

Мира, 1;2;3;10;11;16

Молодежная, 6;8

Веселая, 2;5

Крылова, 63

Транспортная 2

Левшино:

Ереванская, 22; 26; 28

Гомельская, 3; 5;

Зарайская, 1; 7; 7а; 7б; 9а; 9б

Старикова, 27; 28; 29;

Верхняя Курья.

13-Линия, 10/1; 10/2;

10-Линия, 15

С 20 июля по 3 августа без воды останутся жители довов:

Кировский район:

Охотников 17, 19, 27, 25, 5, 7, 13, 9, 27а, 30, 20 22, 26, 28, 3, 8, 10, 12, 12а, 16, 18, 1а

Полтавская 8,5,7,2,1,3а, 33

Б-Хмельницкого 22,24,26,30,32,11/1,13

Дубовская 12,12а,

Ласьвинская 47,49,51,39,41,43,45,

Онежская 8,9,3,4,5,6,7,

Химградская 19,21,1,3,5,7,9,

4-я Пятилетка 2а

НПО Искра н/п:

Веденеева, 17;18;19;20;21;22;23;24,15;16 (с 19 июля по 2 августа).

Косякова, 1а;2;8;10 (с 19 июля по 2 августа).

Лаврова, 2 (с 20 июля по 3 августа).

Веденеева, 7;9;13,13а (с 21 июля по 4 августа).

Волховская, 32;34а (с 21 июля по 4 августа).

Таганрогская, 7 (с 21 июля по 4 августа).