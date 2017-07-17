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07:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области выросли социальные выплаты и пособия

В Челябинской области выросли выплаты по больничному листу, беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Речь идет о тех южноуральцах, чей стаж меньше полугода или заработная плата ниже прожиточного минимума: напомним, что это сумма с июля составляет 8970 рублей.

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