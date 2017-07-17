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07:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

ЕКАД свяжет Москву с Ямалом

И станет федеральной дорогой.

Крупные автомагистрали Свердловской области, включая часть ЕКАД, в ближайшее время могут быть переданы в федеральную собственность. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 сообщил начальник Федерального казенного учреждения «Уралуправтодор» Алексей Борисов.

«Мы провели переговоры и уже подписано соглашение с правительством Свердловской области, что все обходы Камышлова, Каменска-Уральского, Екатеринбурга — в данном случае частично, имеется в виду северный обход — мы готовы забрать и включить в свой план стратегии», — заявил Борисов в ходе семинара «Стратегия пространственного развития макрорегиона (на примере Уральского федерального округа)».

Источник: УралИнформБюро

Среди наиболее проблемных магистралей, требующих передачи в федеральную собственность и последующего капремонта, Борисов назвал недостроенный участок трассы Надым-Салехард: «Между городами Надым и Салехард сегодня имеется разрыв. В мае этого года состоялось совещание с участием директора Федерального дорожного агентства Старовойта, и принято решение, что с 2018 года данная дорога будет иметь статус федеральной, а 100-километровый разрыв между Надымом и Салехардом будет достроен в рамках совместного проекта».

Борисов также сообщил о планах реконструкции трассы Екатеринбург-Тюмень. «Мы обратились с заявлением в Федеральное дорожное агентство, будем проектировать этот участок, чтобы начать реализацию проекта с 2020 года. Эта дорога будет 1-й технической категории, с четырьмя полосами движения и разделением потоков», — пояснил он.

В перспективе же планируется создать из всех дорог, переданных в федеральную собственность, единую транспортную сеть, которая свяжет столицу России с Ямалом. «Наше предложение — соединить Москву, Казань, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и Сургут и выйти таким образом до Салехарда» — подчеркнул руководитель «Уралуправтодора».

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