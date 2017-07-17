ЕКАД свяжет Москву с Ямалом
И станет федеральной дорогой.
И станет федеральной дорогой.
Крупные автомагистрали Свердловской области, включая часть ЕКАД, в ближайшее время могут быть переданы в федеральную собственность. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 сообщил начальник Федерального казенного учреждения «Уралуправтодор» Алексей Борисов.
«Мы провели переговоры и уже подписано соглашение с правительством Свердловской области, что все обходы Камышлова,
Среди наиболее проблемных магистралей, требующих передачи в федеральную собственность и последующего капремонта, Борисов назвал недостроенный участок трассы Надым-Салехард: «Между городами Надым и Салехард сегодня имеется разрыв. В мае этого года состоялось совещание с участием директора Федерального дорожного агентства Старовойта, и принято решение, что с 2018 года данная дорога будет иметь статус федеральной, а 100-километровый разрыв между Надымом и Салехардом будет достроен в рамках совместного проекта».
Борисов также сообщил о планах реконструкции трассы
В перспективе же планируется создать из всех дорог, переданных в федеральную собственность, единую транспортную сеть, которая свяжет столицу России с Ямалом. «Наше предложение — соединить Москву, Казань, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и Сургут и выйти таким образом до Салехарда» — подчеркнул руководитель «Уралуправтодора».