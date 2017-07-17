В Ленинском районе стартовал перенос павильонов на компенсационные места
Павильоны на новые адреса будут перенесены в ближайшие две недели.
Павильоны на новые адреса будут перенесены в ближайшие две недели.
В Ленинском районе Красноярска владельцы 57 временных сооружений, которые попали в зону ремонта
Так, на компенсационном месте по ул. 26 Бакинских комиссаров, 21 обосновался один из предпринимателей, который держит цветочный ларек. По его словам, при получении уведомления о сносе собирался продать свой бизнес. Но после консультации и помощи специалистов администрации района получил компенсационное место. Рядом с ним в ближайшее время расположатся еще два ларька. Предприниматели подготовили
В ближайшее время еще 8 компенсационных мест займут предприниматели, чьи павильоны сейчас находятся в стадии переезда. Временные сооружения подключат к электросетям.
Все остальные павильоны на новые адреса будут перенесены в ближайшие две недели.
«Предприниматели, которые ведут законную деятельность, имеют право на компенсационные места. Им нужно определиться с новым местом размещения павильона: выбрать его из перечня предложенных или найти самостоятельно и подать необходимые документы в департамент
Специалисты отдела недвижимости и ЖКХ администрации Ленинского района продолжают работу с предпринимателями. На очереди согласование 48 мест под павильоны.