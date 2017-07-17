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07:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Ленинском районе стартовал перенос павильонов на компенсационные места

Павильоны на новые адреса будут перенесены в ближайшие две недели.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Ленинском районе Красноярска владельцы 57 временных сооружений, которые попали в зону ремонта улично-дорожной сети, готовятся к «переезду».

Так, на компенсационном месте по ул. 26 Бакинских комиссаров, 21 обосновался один из предпринимателей, который держит цветочный ларек. По его словам, при получении уведомления о сносе собирался продать свой бизнес. Но после консультации и помощи специалистов администрации района получил компенсационное место. Рядом с ним в ближайшее время расположатся еще два ларька. Предприниматели подготовили дизайн-проект новых торговых точек, после согласования с администрацией на этом месте ​будут установлены павильоны, созданные в единой цветовой гамме и стилистике.

​​В ближайшее время еще 8 компенсационных мест займут предприниматели, чьи павильоны сейчас находятся в стадии переезда. Временные сооружения подключат к электросетям.

Все остальные павильоны на новые адреса будут перенесены в ближайшие две недели.

«Предприниматели, которые ведут законную деятельность, имеют право на компенсационные места. Им нужно определиться с новым местом размещения павильона: выбрать его из перечня предложенных или найти самостоятельно и подать необходимые документы в департамент социально-экономического развития города. Специалисты департамента проведут анализ целесообразности и возможности переноса торговой точки на данную территорию», — прокомментировал руководитель администрации Ленинского района Александр Клименко.

Специалисты отдела недвижимости и ЖКХ администрации Ленинского района продолжают работу с предпринимателями. На очереди согласование 48 мест под павильоны.

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