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07:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На двух улицах в Челябинске перекрыли движение

Очередные ограничения для автотранспорта введены в Челябинске.

Они коснулись двух районов города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, в Калининском районе из-за ремонта теплотрассы нельзя проехать по улице Кудрявцева на участке от проспекта победы до улицы Шадринской. Поток машин перенаправлены в объезд по проспекту Победы, улицам Артиллерийской и Сталелитейной. Работы займут еще более трех недель и завершатся к 22:00 9 августа.

Кроме того, в Курчатовском районе с 8:00 сегодня, 17 июля, ограничен проезд на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. В обычном режиме трафик планируют восстановить к 22:00 завтра, 18 июля.

Добавим, что в Металлургическом районе также до сегодняшнего вечера будет закрыто движение троллейбусов.

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