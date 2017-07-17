На двух улицах в Челябинске перекрыли движение
Очередные ограничения для автотранспорта введены в Челябинске.
Очередные ограничения для автотранспорта введены в Челябинске.
Они коснулись двух районов города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Так, в Калининском районе
Кроме того, в Курчатовском районе с 8:00 сегодня, 17 июля, ограничен проезд на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. В обычном режиме трафик планируют восстановить к 22:00 завтра, 18 июля.
Добавим, что в Металлургическом районе также до сегодняшнего вечера будет закрыто движение троллейбусов.