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07:52 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске за выходные дни отремонтировали ещё три дороги

Работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» продолжаются.

Три дороги отремонтировали в Омске за выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что ремонт на дорогах на проспекте Королёва, улицах Мельничной и 4-я Челюскинцев был завершён раньше срока. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в субботу и воскресенье специалисты уложили второй слой асфальтобетонного покрытия.

Всего в городе досрочно завершили ремон на 23 дорогах — на улицах Ватутина, Олега Кошевого, Волгоградской, Госпитальной, 22 Декабря, 2-й Восточной, Авиационной, Берёзовой, Солнечной и других.

«В работе остаются восемь объектов — это Красноярский тракт, улицы Заводская, 1-я Заводская, 6-я Станционная, Суворова, Гуртьева, Гашека, XXII Партсъезда. На завершающем этапе ремонта контроль за качеством работ будет еще строже: мы должны сделать все, чтобы отремонтированные дороги прослужили как можно дольше. Как и прежде, каждый неравнодушный омич может обратиться с замечаниями в департамент городского хозяйства», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.

Напомним, что оставшиеся улицы отремонтируют ко Дню города.

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