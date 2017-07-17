В Омске за выходные дни отремонтировали ещё три дороги

Три дороги отремонтировали в Омске за выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что ремонт на дорогах на проспекте Королёва, улицах Мельничной и 4-я Челюскинцев был завершён раньше срока. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в субботу и воскресенье специалисты уложили второй слой асфальтобетонного покрытия.

Всего в городе досрочно завершили ремон на 23 дорогах — на улицах Ватутина, Олега Кошевого, Волгоградской, Госпитальной, 22 Декабря, 2-й Восточной, Авиационной, Берёзовой, Солнечной и других.

«В работе остаются восемь объектов — это Красноярский тракт, улицы Заводская, 1-я Заводская, 6-я Станционная, Суворова, Гуртьева, Гашека, XXII Партсъезда. На завершающем этапе ремонта контроль за качеством работ будет еще строже: мы должны сделать все, чтобы отремонтированные дороги прослужили как можно дольше. Как и прежде, каждый неравнодушный омич может обратиться с замечаниями в департамент городского хозяйства», — отметил мэр Вячеслав Двораковский.