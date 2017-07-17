Самолеты из Омска в Турцию будут летать каждый день
Возить омичей взялись сразу несколько авиакомпаний.
Возить омичей взялись сразу несколько авиакомпаний.
Сразу несколько авиакомпаний будут возить омичей в Турцию. Так, на днях Росавиация выдала допуск перевозчику «Северный ветер» на полеты в турецкий город Газипаша. Авиасудна будут курсировать туда каждый день.
На сегодняшний день в Турцию, но в другой город, в Анталью из Омска летают чартеры «АзурЭйр» и «РоялФлайт».
Пока изменения не внесены в расписание омского аэропорта. Скорее всего, это произойдет в ближайшее время.