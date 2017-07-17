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08:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Предприятие в Перми задолжало работникам 2,9 миллиона рублей зарплаты

ПЕРМЬ, 17 июля, ФедералПресс. ООО «Уралнефтегазстрой» в апреле-мае нерадиво подошло к выплате своим работникам зарплаты в апреле-мае этого года. Из-за этого возникла крупная задолженность, в результате в дело включились надзорные органы, сообщает прокуратура Пермского края.

Администрация компании платила зарплату не полностью два месяца, долг перед 130 работниками составил 2,9 млн рублей. Проверка прокуратуры привела к представлению руководителю ООО «Уралнефтегазстрой». Он обязан в кратчайшие сроки погасить долги по зарплате перед своими работниками.

А в отношении компании возбуждено административное дело по статье о неполной выплате зарплаты в срок. Оно направлено в Госинспекцию труда в Пермском крае. Это возымело действие, долг перед работниками погашен в полном объеме.

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