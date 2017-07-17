Предприятие в Перми задолжало работникам 2,9 миллиона рублей зарплаты
ПЕРМЬ, 17 июля, ФедералПресс. ООО «Уралнефтегазстрой» в
ПЕРМЬ, 17 июля, ФедералПресс. ООО «Уралнефтегазстрой» в
Администрация компании платила зарплату не полностью два месяца, долг перед 130 работниками составил 2,9 млн рублей. Проверка прокуратуры привела к представлению руководителю ООО «Уралнефтегазстрой». Он обязан в кратчайшие сроки погасить долги по зарплате перед своими работниками.
А в отношении компании возбуждено административное дело по статье о неполной выплате зарплаты в срок. Оно направлено в Госинспекцию труда в Пермском крае. Это возымело действие, долг перед работниками погашен в полном объеме.