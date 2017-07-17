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08:34 (мск), источник: Tengrinews

Тенге начал неделю с укрепления

Курс нацвалюты составил 325,49 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 17 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Последние дневные торги прошлой недели закрылись курсом 327,43 тенге за доллар. Минимальная стоимость составила 325,01 тенге, максимальная — 326,6 тенге.

Объем торгов достиг 73,95 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 325,5−325,8 тенге за доллар.

Нефть марки Brent по состоянию на 11.15 по времени Астаны торгуется по 49,08 доллара за баррель.

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