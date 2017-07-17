Тенге начал неделю с укрепления
Курс нацвалюты составил 325,49 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 17 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты составил 325,49 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 17 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Последние дневные торги прошлой недели закрылись курсом 327,43 тенге за доллар. Минимальная стоимость составила 325,01 тенге, максимальная — 326,6 тенге.
Объем торгов достиг 73,95 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 325,5−325,8 тенге за доллар.
Нефть марки Brent по состоянию на 11.15 по времени Астаны торгуется по 49,08 доллара за баррель.