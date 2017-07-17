Первые 67 погорельцев из Бубновки получили жилищные сертификаты

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На встрече с населением министр отметил, что выплаты могут производиться или из регионального, или из федерального бюджета. При условии, если житель получает выплату из регионального бюджета, он может выбрать место жительства только на территории Иркутской области. При выборе федеральной выплаты место жительства можно выбрать на территории всей России. Выплаты дают гражданам, постоянно живущим в Иркутской области, при условии, что утраченное жилое помещение на день введения режима чрезвычайной ситуации располагалось в границах зоны чрезвычайной ситуации (Бубновка, деревня Вершина Аларского района, Заларинский район, Большерастягаевский участок Зиминского района и Черемхово).

«Почти все получатели выплат уже определились с будущим местом жительства. Людям заранее было предложено 450 свободных помещений в Иркутской области. Большинство пострадавших пожелали остаться в Киренске или поселиться в районе. Из областного бюджета на эти цели выделены 52 млн рублей. На следующий день после получения сертификатов было подписано уже три договора, и люди сдают документы в ФРС», — сообщил Владимир Родионов.

Министр напомнил, что в Бубновке во время пожара пострадала 123 семьи — 317 человек. В целом по Иркутской области в апреле и мае 2017 года от пожаров пострадало население девяти территорий — 580 человек. Кроме того, глава ведомства побывал в поселке Бубновка и пообщался с людьми, которые проживают в домах, непострадавших от пожара. В настоящее время на территории населенного пункта проживают 225 человек.

Владимир Родионов также оценил работу комплексного центра социальной защиты, который занимался сбором и выдачей гуманитарной помощи пострадавшему населению.

Как сообщила заместитель директора центра, руководитель пункта выдачи гуманитарной помощи в Бубновке Надежда Короткова, пункт начал функционировать с 3 мая с ежедневно 8.00 до 20.00. В пункт поступило более 15 тонн гуманитарной помощи, которую получили 360 граждан: одежда, обувь, предметы первой необходимости. С 15 июля пункт закрыт по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, потому что в настоящее время необходимости в выдаче гуманитарной помощи жителям Бубновки нет.