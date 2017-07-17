В Перми перекрыта еще одна улица

В Перми в выходные закрыли еще одну центральную улицу. На этот раз в связи с раскопками Пермской сетевой компании. До августа остановится движение на Островского на участке от Пермской до Луначарского. Это тот самый участок, где сетевики копают чуть ли не каждый месяц. Теперь они обещают поменять все, что можно, чтобы больше не возвращаться.