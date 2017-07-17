В Уфе названы дома, в которых отключат горячую воду до 28 июля
УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в уфимских домах.
УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в уфимских домах.
С 17 по 28 июля без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
Ознакомиться с полным графиком отключения горячей воды на лето-2017 можно здесь.