Дорожники подпортили ремонтируемую ими же трассу Пермь-Екатеринбург

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, сотрудников ОАО «ДСУ-1» (Иваново) взяли с поличным 13 июля 2017 на 1 километре подъезда № 1 к рабочему поселку Бисерть. Дорожники оставили там автомобиль MAN с асфальто-бетонной смесью весом 47 тонн. При этом допустимая нагрузка на полотно — только 32 тонны. Тяжеловес проехался и по трассе Пермь-Екатеринбург, участки которой были отремонтированы подрядчиком в этом году.