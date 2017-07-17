Дорожники подпортили ремонтируемую ими же трассу Пермь-Екатеринбург
Превысив допустимые весовые нормы.
Превысив допустимые весовые нормы.
Подрядчика, занимающегося ремонтом трассы
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, сотрудников ОАО «ДСУ-1» (Иваново) взяли с поличным 13 июля 2017 на 1 километре подъезда № 1 к рабочему поселку Бисерть. Дорожники оставили там автомобиль MAN с
В отношении водителя грузовика составили административный протокол, машину увезли на спецстоянку.
Стоит отметить, что с начала 2017 года на Среднем Урале произошло 352 ДТП, сопутствующим фактором которых было плохое состояние проезжей части. В них погибли 24 человека, травмировались 105.