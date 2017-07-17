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09:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дорожники подпортили ремонтируемую ими же трассу Пермь-Екатеринбург

Превысив допустимые весовые нормы.

Источник: УралИнформБюро

Подрядчика, занимающегося ремонтом трассы Пермь-Екатеринбург, уличили в разрушении магистрали.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, сотрудников ОАО «ДСУ-1» (Иваново) взяли с поличным 13 июля 2017 на 1 километре подъезда № 1 к рабочему поселку Бисерть. Дорожники оставили там автомобиль MAN с асфальто-бетонной смесью весом 47 тонн. При этом допустимая нагрузка на полотно — только 32 тонны. Тяжеловес проехался и по трассе Пермь-Екатеринбург, участки которой были отремонтированы подрядчиком в этом году.

В отношении водителя грузовика составили административный протокол, машину увезли на спецстоянку.

Стоит отметить, что с начала 2017 года на Среднем Урале произошло 352 ДТП, сопутствующим фактором которых было плохое состояние проезжей части. В них погибли 24 человека, травмировались 105.

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