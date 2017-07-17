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09:24 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге запустили повременной тариф на общественном транспорте

Пока тарификация работает в тестовом режиме на трамваях и троллейбусах.

На общественном транспорте Екатеринбурга с начала недели, 17 июля, начал работать в тестовом режиме повременной тариф. За полчаса пассажир за 28 рублей сможет совершить несколько пересадок, передает корреспондент «АиФ-Урал».

О первых удачных попытках начавшегося эксперимента сегодня сообщила на своей странице Facebook руководитель фонда содействия развитию городов и и один из инициаторов и создателей новой маршрутной сети в Екатеринбурга Лариса Бузунова.

«Ура, заработало! Пока в тестовом режиме, но все равно тихо радуюсь процессам, которые запустила наша новая маршрутная сеть. Ведь сейчас практически половина пользователей “Екарт” в нашем городе ежедневно делают хотя бы одну пересадку», — поделилась она на своей странице.

Напомним, что власти города в тестовом режиме запустили повременной тариф на общественном транспорте. При этом тарификация пока действует только в трамваях и троллейбусах и доступна для владельцев «Екарты».

Для пассажиров доступны только две опции: билеты на 30 и 60 минут. Стоимость получасового тарифа сегодня составляет 28 рублей, тариф на 60 минут обойдется в 40 рублей. Стоит отметить, что подключиться к данным тарифам могут сегодня только пользователи специально созданной «Екарты», выпущенной в ограниченном тираже.

При удачном исходе тестирования к тарифам подключать возможность пользования автобусами МОАП и коммерческого транспорта. В последнюю очередь будет подключен Екатеринбургский метрополитен. Массовую доступность тарифы получат ближе к концу этого года.

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